به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست خبری مشترک با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا بر حمایت واشنگتن از تلآویو تاکید و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را «بزرگترین دوست اسراییل» توصیف کرد./
نتانیاهو در این نشست همچنین مدعی شد که حمله و تجاوز آمریکا به تأسیسات هستهای ایران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را «تصمیمی عاقلانه» بوده است.
وی اضافه کرد که رژیم صهیونیستی به بازگرداندن اسرا از غزه و تضعیف حماس تاکید دارد!
نتانیاهو همسو با سایر متحدان آمریکا در تملق از ترامپ مدعی شد که «او دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کرده» و تاکید کرد که ترامپ «بزرگترین دوست اسرائیل است.»
نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین دلیل اقدامات و تصمیمات ضد صهیونیستی شماری از کشورهای سراسر جهان را فشار «گروههای اقلیت» به این کشورهای ضعیف توصیف کرد!
نتانیاهو همچنین با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی علیه دوحه مدعی شد که «تصمیم به ترور رهبران حماس در قطر، تصمیم مستقل اسراییل بود و تلآویو مسئولیت کامل این اقدام را برعهده میگیرد.» وی همچنین شکست تلآویو در این عملیات تروریستی را رد کرد و مدعی شد که عملیات در دوحه پیامی بوده است مبنی بر اینکه رهبران حماس «هیچکجا مصون نیستند»!
روبیو نیز در این نشست مشترک گفت که «دوستی آمریکا با اسرائیل از صلح به سمت فناوری و اقتصاد حرکت کرده است.»
وی همچنین همراستا با نتانیاهو اظهاراتی را علیه مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) مطرح کرد و مدعی شد که این جنبش نمیتواند به اقدام مسلحانه ادامه دهد و صلح و ثبات ادعایی آنها را تهدید کند.
وزیر خارجه آمریکا همچنین با یاوهگویی درباره ایران مدعی شد که «موشکهای دور برد ایران تهدیدی علیه منطقه و اروپاست» و بار دیگر با تکرار ادعاهای بیاساس واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران، برنامه هستهای صلحآمیز این کشور را زیر سوال برد و تهران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای متهم و این مسئله را خطرناک توصیف کرد و گفت که «واشنگتن همه ابزارها برای فشار بر ایران را به کار خواهد گرفت.» روبیو همچنین کشورهای اروپایی را به اعمال تحریم علیه ایران تشویق کرد
روبیو در ادامه، با تکرار اهداف صهیونیستها از جنگ غزه مدعی شد که «حماس باید سلاح خود را تحویل دهد»!
نظر شما