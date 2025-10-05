  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

تقی‌پور: صادرات به هیچ وجه تفریح و سرگرمی نیست؛ مازندران قطب تولید

ساری- دبیر شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در مازندران با بیان اینکه صادرات به هیچ وجه تفریح و سرگرمی نیست، اصلاحات فوری در حمایت از صادرکنندگان را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تقی‌پور بعد از ظهر یکشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان مازندران با تأکید بر اهمیت جایگاه صادرات در اقتصاد کشور، گفت: صادرات به هیچ وجه تفریح و سرگرمی نیست. این فرآیند تنها انتقال کالا نیست، بلکه نمایش توانمندی و رقابت‌پذیری داخلی در بازارهای جهانی است.

وی افزود که صادرکنندگان با وجود موانع متعدد، از جمله نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و مشکلات زیرساختی، با شجاعت و اراده‌ای قوی در مسیر رشد صادرات گام می‌زنند.

تقی‌پور در ادامه افزود: علیرغم اینکه صادرکنندگان ایران در شرایط سختی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، سیاست‌های بانک مرکزی و برخی دیگر از سیاست‌های دولتی به‌جای حمایت از صادرات، به‌طور غیرمستقیم مانع آن شده‌اند. از ۱۳۹۷ تاکنون، بیش از ۴۰ بخشنامه و آیین‌نامه از سوی بانک مرکزی صادر شده که بسیاری از آن‌ها نه‌تنها مشکلی از صادرکنندگان حل نکرده، بلکه آن‌ها را دچار سردرگمی و چالش کرده است.

وی در ادامه به مشکلات حوزه کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: علی‌رغم اینکه محصولات کشاورزی تنها ۴ درصد از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند، اما همچنان سیاست‌گذاری‌ها و بخشنامه‌ها در این حوزه به حدی پیچیده و موانع زیادی را ایجاد کرده‌اند که باید از خود پرسید آیا این حجم از چالش‌ها و مشکلات برای صادرات کشاورزی ارزشمند است؟

دبیر شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت همچنین به نقش مهم استان مازندران در توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: مازندران با موقعیت جغرافیایی ممتاز، سه بندر فعال، اتصال به شبکه ریلی و فرودگاه، و تولید محصولات کشاورزی با کیفیت، ظرفیت بالایی برای صادرات دارد.

وی گفت: این استان همچنین دارای ۱۳ شهرک صنعتی است که می‌تواند به‌عنوان یک مرکز تولید و صادرات مهم در منطقه شناخته شود و به همین دلیل لازم است مدیران استانی و کشوری توجه ویژه‌ای به توسعه این ظرفیت‌ها داشته باشند.

تقی‌پور افزود: در شرایط کنونی، مشکلات اقتصادی و ناترازی‌های موجود، فشار زیادی را به بخش خصوصی وارد کرده است. عدم اصلاح سیاست‌ها و ادامه روند فعلی، نه‌تنها به رشد صادرات کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است صادرکنندگان را از این عرصه خارج کند و در نهایت به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کند.

وی با تاکید بر لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی، گفت: برای حل این مشکلات و ایجاد فضایی مناسب برای رشد صادرات، دولت باید با تعامل نزدیک با بخش خصوصی، ذهن‌های نگران جامعه را به آینده امیدوار کند و از تصمیمات کارشناسانه و عملی حمایت کند.

دبیر شورای گفتگوی پخش خصوصی و دولت ادامه داد: بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی به‌ویژه در مناطق تولیدی با ناامیدی روبه‌رو هستند، و تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل معوقات مالیاتی و بانکی می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.

