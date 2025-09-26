خروش مردم صعده در حمایت از غزه و ارتش یمن+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یمنیها این هفته هم در حمایت از غزه به خیابان آمدند.
شهر صعده یمن امروز صحنه تظاهرات گسترده مردمی بود. هزاران نفر با تجمع در خیابانها حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام کردند و همبستگی خویش را با نیروهای مسلح یمن که به عملیات علیه رژیم صهیونیستی ادامه میدهد، ابراز داشتند.
شرکتکنندگان با سر دادن شعارهایی ادامه نسلکشی در غزه را به شدت محکوم کرده و بر ادامه حمایت از ملت و مقاومت فلسطین تاکید کردند.
مردم یمن هر هفته در صنعا و دیگر مناطق یمن در حمایت از غزه و فلسطین راهپیمایی برگزار میکنند.
علاوه بر این نیروهای مسلح یمن با حملات پهپادی و موشکی ضربههای مهلکی به اشغالگران وارد کردهاند.
