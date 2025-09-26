  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

خروش مردم صعده در حمایت از غزه و ارتش یمن+فیلم

خروش مردم صعده در حمایت از غزه و ارتش یمن+فیلم

مردم صعده این هفته هم در راهپیمایی حمایت از غزه و فلسطین به شکل گسترده و باشکوه شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یمنی‌ها این هفته هم در حمایت از غزه به خیابان آمدند.

شهر صعده یمن امروز صحنه تظاهرات گسترده مردمی بود. هزاران نفر با تجمع در خیابان‌ها حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام کردند و همبستگی خویش را با نیروهای مسلح یمن که به عملیات علیه رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد، ابراز داشتند.

شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهایی ادامه نسل‌کشی در غزه را به شدت محکوم کرده و بر ادامه حمایت از ملت و مقاومت فلسطین تاکید کردند.

مردم یمن هر هفته در صنعا و دیگر مناطق یمن در حمایت از غزه و فلسطین راهپیمایی برگزار می‌کنند.

علاوه بر این نیروهای مسلح یمن با حملات پهپادی و موشکی ضربه‌های مهلکی به اشغالگران وارد کرده‌اند.

کد خبر 6602372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها