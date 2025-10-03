  1. بین الملل
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

مطالبات یمنی‌ها در تظاهرات میلیونی ضد صهیونیستی

مردم یمن در راهپیمایی میلیونی هفتگی خود، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حمله این رژیم به شهرهای یمن را به شدت محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مردم یمن امروز نیز در تظاهرات میلیونی در صنعا پایتخت این کشور و دیگر استان‌ها، تجاوزها و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حملات متجاوزانه آنها به یمن را محکوم کردند.

در بیانیه پایانی این تظاهرات آمده است: تأکید می‌کنیم که موضع ایمانی خالصانه ما برای رضای خدا، با تشدید توطئه‌ها جز بر صلابت و قدرت ما نمی‌افزاید.

این بیانیه تاکید کرد که هرچه دشمنان برای توطئه علیه آرمان فلسطین، مقاومت و امت اسلام متحدتر می‌شود، مردم یمن بیش از پیش به اهمیت موضع خود پی می‌برند. علاوه بر اینکه هرچه رسوایی منافقان بیشتر شده و نقاب از چهره‌های آنها برداشته می‌شود، یقین ملت یمن به پیروزی نزدیک بیشتر می‌شود.

مردم یمن در این راهپیمایی دولت آمریکا را روی دیگر رژیم صهیونیستی دانسته و ابراز داشتند که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در جنایت و ظلم و ستم تفاوتی با یکدیگر ندارند و جز انسان‌های نادان و فریب‌خورده، کسی از اربابان جنایتکار آمریکایی و اسرائیلی انتظار خیر ندارد.

این بیانیه به همه آزادگان جهان و رهبران آزاده و ملت‌های شریف که از ملت فلسطین و آرمان عادلانه آن حمایت می‌کنند، درود فرستاده و افزود که جنبش‌های حمایت از غزه تأثیر بزرگ و قابل توجهی دارد و ادامه آن برای نجات غزه، شرافت، انسانیت و رسوا کردن جنایتکاران صهیونیستی و آمریکایی ضروری است.

ملت یمن در راهپیمایی هفتگی خود تاکید کردند که تلاش جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی برای دور زدن جنبش جهانی حمایت از غزه غیرممکن و یک بازی آشکار است.

یمنی‌ها دیگر ملت‌های اسلامی را به ترک ذلت و خواری و سستی فرا خوانده و تاکید کردند که در غیر این صورت اولین کسانی که بهای این سستی را خواهند پرداخت، همین ملت‌ها هستند.

