به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مردم یمن امروز نیز در تظاهرات میلیونی در صنعا پایتخت این کشور و دیگر استانها، تجاوزها و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حملات متجاوزانه آنها به یمن را محکوم کردند.
در بیانیه پایانی این تظاهرات آمده است: تأکید میکنیم که موضع ایمانی خالصانه ما برای رضای خدا، با تشدید توطئهها جز بر صلابت و قدرت ما نمیافزاید.
این بیانیه تاکید کرد که هرچه دشمنان برای توطئه علیه آرمان فلسطین، مقاومت و امت اسلام متحدتر میشود، مردم یمن بیش از پیش به اهمیت موضع خود پی میبرند. علاوه بر اینکه هرچه رسوایی منافقان بیشتر شده و نقاب از چهرههای آنها برداشته میشود، یقین ملت یمن به پیروزی نزدیک بیشتر میشود.
مردم یمن در این راهپیمایی دولت آمریکا را روی دیگر رژیم صهیونیستی دانسته و ابراز داشتند که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در جنایت و ظلم و ستم تفاوتی با یکدیگر ندارند و جز انسانهای نادان و فریبخورده، کسی از اربابان جنایتکار آمریکایی و اسرائیلی انتظار خیر ندارد.
این بیانیه به همه آزادگان جهان و رهبران آزاده و ملتهای شریف که از ملت فلسطین و آرمان عادلانه آن حمایت میکنند، درود فرستاده و افزود که جنبشهای حمایت از غزه تأثیر بزرگ و قابل توجهی دارد و ادامه آن برای نجات غزه، شرافت، انسانیت و رسوا کردن جنایتکاران صهیونیستی و آمریکایی ضروری است.
ملت یمن در راهپیمایی هفتگی خود تاکید کردند که تلاش جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی برای دور زدن جنبش جهانی حمایت از غزه غیرممکن و یک بازی آشکار است.
یمنیها دیگر ملتهای اسلامی را به ترک ذلت و خواری و سستی فرا خوانده و تاکید کردند که در غیر این صورت اولین کسانی که بهای این سستی را خواهند پرداخت، همین ملتها هستند.
