وقوع انفجار شدید در غرب غزه؛ تشدید حملات اسرائیل به مناطق مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی مناطق مختلف نوار غزه را هدف حملات شدید خود قرار داد و همزمان با این حملات صدای انفجاری شدید در غرب شهر غزه شنیده شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره این انفجار اعلام نشده است.

تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در حالی صورت گرفته که هیئتی از جنبش حماس به ریاست «خلیل الحیه» لحظاتی قبل برای مذاکره در خصوص طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای غره وارد قاهره شد.

ترامپ اخیرا طرحی ۲۰ بندی را برای پایان جنگ غزه ارائه کرد که بر آتش‌بس فوری، آزادی اسرای اسرائیلی در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی، بازگشت نظامیان صهیونیست به خطوط توافق‌شده و تشکیل نهادی بین‌المللی برای بازسازی و اداره غزه تأکید دارد.

مقاومت فلسطین همانند دو سال گذشته که همواره آمادگی خود را برای آتش‌بس و پذیرش صلح عادلانه اعلام کرده و چندین بار نیز در میز مذاکره حاضر شده بود، با این طرح به صورت مشروط و توضیح خواستن درباره چند بند آن، موافقت کرده است.

طرح اخیر ترامپ بیش از آنکه به‌دنبال صلح واقعی باشد، تلاشی برای رهایی رژیم صهیونیستی از بن‌بست راهبردی داخلی و خارجی است و نشانه‌های آن رفتار مقامات کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل، میادین ورزشی، دانشگاهی و حقوقی با این رژیم است.