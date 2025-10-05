  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۰:۰۰

ورود هیئت حماس به قاهره برای آغاز مذاکره درباره طرح ترامپ

جنبش حماس از ورود هیئت خود به قاهره برای آغاز مذاکره درباره طرح رئیس‌جمهور آمریکا درباره غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که هیئتی از این جنبش به ریاست «خلیل الحیه» برای آغاز مذاکرات درباره سازوکار آتش‌بس بر اساس طرح ترامپ وارد قاهره شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اخیرا طرحی ۲۰ بندی را برای پایان جنگ غزه ارائه کرد که بر آتش‌بس فوری، آزادی اسرای اسرائیلی در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی، بازگشت نظامیان صهیونیست به خطوط توافق‌شده و تشکیل نهادی بین‌المللی برای بازسازی و اداره غزه تأکید دارد.

مقاومت فلسطین همانند دو سال گذشته که همواره آمادگی خود را برای آتش‌بس و پذیرش صلح عادلانه اعلام کرده و چندین بار نیز در میز مذاکره حاضر شده بود، با این طرح به صورت مشروط و توضیح خواستن درباره چند بند آن، موافقت کرده است.

طرح اخیر ترامپ بیش از آنکه به‌دنبال صلح واقعی باشد، تلاشی برای رهایی رژیم صهیونیستی از بن‌بست راهبردی داخلی و خارجی است و نشانه‌های آن رفتار مقامات کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل، میادین ورزشی، دانشگاهی و حقوقی با این رژیم است.

