به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت: جنگ در غزه تمام نشده است و ما باید هوشیار و آماده دفاع از خود و از سرگیری جنگ در هر لحظه باشیم.

وی روز یکشنبه در جریان بازدید میدانی از غربی‌ترین نقطه محور «نستاریم» گفت: اگر سربازان ما آزاد شوند، این یک دستاورد مهم و تحقق هدف جنگ خواهد بود.

رئیس ستاد ارتش اسرائیل ادامه داد: «دو سال پیش، ما خطرناک‌ترین رویداد تاریخ خود را تجربه کردیم. ما قصد نداریم به روزهای قبل از ۷ اکتبر برگردیم».

وی در ادامه اظهاراتش مدعی شد: ما در حال تغییر واقعیت در سراسر خاورمیانه و در همه عرصه‌ها هستیم و دشمن را در هر میدانی نابود می‌کنیم.

رئیس ستاد ارتش افزود: «آتش‌بسی در غزه وجود ندارد، بلکه تنها وضعیت عملیاتی تغییر یافته است و اگر تلاش‌های سیاسی موفقیت‌آمیز نباشد، ما به مبارزه باز خواهیم گشت. ما به انجام مأموریت خود ادامه خواهیم داد و در عین حال جان نیروهای خود را حفظ خواهیم کرد».

زامیر اظهار داشت: ارتش اسرائیل اهداف جنگی دیگری دارد و آن جلوگیری از ادامه فعالیت‌های جنبش حماس به عنوان یک نهاد سیاسی و نظامی در غزه است.