به گزارش خبرگزاری مهر، اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که پیشرفت در طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه در حال حاضر مثبت به نظر میرسد.
وی افزود: همه ضمن ابراز اطمینان نسبت به دستیبای به توافق درباره غزه در تلاشند تا این روند موفقیتآمیز باشد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اخیرا طرحی ۲۰ بندی را برای پایان جنگ غزه ارائه کرد که بر آتشبس فوری، آزادی اسرای اسرائیلی در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی، بازگشت نظامیان صهیونیست به خطوط توافقشده و تشکیل نهادی بینالمللی برای بازسازی و اداره غزه تأکید دارد.
مقاومت فلسطین همانند دو سال گذشته که همواره آمادگی خود را برای آتشبس و پذیرش صلح عادلانه اعلام کرده و چندین بار نیز در میز مذاکره حاضر شده بود، با این طرح به صورت مشروط و توضیح خواستن درباره چند بند آن، موافقت کرده است.
طرح اخیر ترامپ بیش از آنکه بهدنبال صلح واقعی باشد، تلاشی برای رهایی رژیم صهیونیستی از بنبست راهبردی داخلی و خارجی است و نشانههای آن رفتار مقامات کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل، میادین ورزشی، دانشگاهی و حقوقی با این رژیم است.
نظر شما