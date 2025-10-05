شهادت ۲۴ فلسطینی ساکن غزه در شبانه روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، در طول ۲۴ ساعت گذشته بیست و چهار شهروند فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند.
بر اساس این گزارش، ۴ نفر از شهدا در صف دریافت غذا بودند که هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.
از سوی دیگر دفتر رسانهای غزه اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست علیرغم درخواستها برای توقف حملات به غزه، برای دومین روز متوالی به نسلکشی خود ادامه داده و در دو روز گذشته ۱۳۱ بار به مناطق مختلف غزه حمله کردند که این حملات ۹۴ شهید بر جا گذاشته است.
دفتر رسانهای غزه افزود: اشغالگران اسرائیلی به تجاوز وحشیانه خود علیه مردم فلسطین در نوار غزه ادامه میدهند و درخواستهای آتشبس اعلام شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همچنین پاسخ مثبت ارائه شده به این پیشنهاد را نادیده میگیرند.
دفتر رسانهای غزه در ادامه اعلام کرد که این جنایات صهیونیستها در چارچوب نسلکشی مداوم علیه مردم فلسطین صورت می گیرد و این امر ثابت میکند که اشغالگران تمام درخواستهای بینالمللی برای آتشبس را نادیده میگیرند و بر ادامه کشتار برنامه ریزی شده غیرنظامیان و نابودی زندگی در نوار غزه اصرار دارند.
این دفتر افزود: ما اشغالگران را مسئول کامل این جنایات میدانیم و از دولت آمریکا و جامعه بینالمللی میخواهیم که اقداماتی جدی، مؤثر و فوری برای توقف حملات اسرائیل و برقراری آتشبس در نوار غزه انجام دهند.
