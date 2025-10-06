  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۱

اقدام رژیم صهیونیستی در قبال ایلات اشغالی برای نخستین‌بار



یک روزنامه عبری زبان به اقدام مسئولان صهیونیست در قبال ایلات اشغالی برای نخستین بار اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه اسرائیل هیوم اعتراف کرد که برای نخستین بار روند نصب پناهگاه های قابل حمل در شهر اشغالی ایلات در پی حملات مداوم یمن آغاز شده است.

منابع صهیونیست از جمله روزنامه اقتصادی «گلوبس» و فرماندهان پیشین پدافند هوایی ارتش تل آویو نیز قبل از این نسبت به افزایش خطر پهپادهای یمنی در آسمان فلسطین اشغالی هشدار داده‌ بودند.

روزنامه گلوبس نوشته است: اسرائیل پیش‌تر تصور می‌کرد سامانه دفاعی آن بی‌نقص است، اما حملات پهپادی یمن به بندر «ایلات» ضعف‌های جدی این سامانه را آشکار کرده است.

سرتیپ «ران کوخاف»، فرمانده پیشین پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با گلوبس تاکید کرد: اگر تهدید پهپادها موجب تخلیه بندر ایلات از ساکنان یا تعطیلی فرودگاه آن شود، بی‌شک ما با یک تهدید راهبردی روبه‌رو هستیم.

