وقوع ۱۳۱ حمله علیه غزه از زمان اعلام موافقت حماس با طرح ترامپ

دفتر اطلاع رسانی دولت نوار غزه از وقوع ده ها حمله علیه نوار غزه از زمان درخواست ترامپ برای توقف این حملات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر اطلاع رسانی دولت مستقر در نوار غزه اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست به حملات وحشیانه خود علیه این باریکه برای دومین روز پیاپی با وجود درخواست ها برای توقف آن ادامه می دهند.

این نهاد فلسطینی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی بیش از ۱۳۱ حمله طی ۲ روز گذشته علیه نوار غزه انجام داده که در جریان آن ۹۴ تن شهید شده اند. این حملات در مناطق پر جمعیت صورت گرفته است.

خبرنگار شبکه الجزیره نیز از حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه مناطق شمالی اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه خبر داد.

لازم به ذکر است که با اعلام موافقت جنبش حماس با کلیات طرح ترامپ، وی و بسیاری از کشورهای جهان از رژیم صهیونیستی خواسته بودند فورا به حملات خود علیه غزه پایان دهد اما مقامات صهیونیست همچنان این حملات را تشدید می کنند.

