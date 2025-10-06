به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که کشورهای جهان باید برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نوار غزه اقدام کنند.

این نهاد بین المللی اضافه کرد که طرح ترامپ به صورت مستقیم به مسائل مربوط به حقوق بشر و بازخواست جنایتکاران نمی پردازد.

دیده بان حقوق بشر تاکید کرد، نظامیان صهیونیست جان ده ها هزار فلسطینی که اکثر آنها را غیرنظامیان تشکیل می دهند گرفته اند و تعداد زیادی از خانواده های فلسطینی را به صورت کامل از بین برده اند.

این نهاد اعلام کرد که رژیم صهیونیستی باعث ایجاد قحطی به عنوان یک سلاح جنگی در نوار غزه و آوارگی چندین باره تمام ساکنان این باریکه شده است.