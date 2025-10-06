هلاکت بیش از ۱۰۰۰ نظامی صهیونیست طی ۲ سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به مناسبت دومین سال آغاز تجاوز این رژیم علیه نوار غزه اعلام کرد که تاکنون هزار و ۱۵۲ نظامی اشغالگر از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به هلاکت رسیده اند.

این آمار منتشر شده شامل نظامیان به هلاکت رسیده ارتش، پلیس و سرویس شاباک و نیروهایی که در نوار غزه، مناطق جنوبی و شمالی اراضی اشغالی و لبنان و همچنین در کرانه باختری مستقر بودند است.

در حالی که عملیات های موفقیت آمیز نیروهای مقاومت همچنان ادامه داشته و در میان نظامیان صهیونیست کشته برجای می گذارد ارتش این رژیم به جنگ فرسایشی خود علیه نوار غزه ادامه می دهد.