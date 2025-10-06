  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۴

هلاکت بیش از ۱۰۰۰ نظامی صهیونیست طی ۲ سال گذشته

هلاکت بیش از ۱۰۰۰ نظامی صهیونیست طی ۲ سال گذشته

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از جدیدترین آمار نظامیان به هلاکت رسیده این رژیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به مناسبت دومین سال آغاز تجاوز این رژیم علیه نوار غزه اعلام کرد که تاکنون هزار و ۱۵۲ نظامی اشغالگر از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به هلاکت رسیده اند.

این آمار منتشر شده شامل نظامیان به هلاکت رسیده ارتش، پلیس و سرویس شاباک و نیروهایی که در نوار غزه، مناطق جنوبی و شمالی اراضی اشغالی و لبنان و همچنین در کرانه باختری مستقر بودند است.

در حالی که عملیات های موفقیت آمیز نیروهای مقاومت همچنان ادامه داشته و در میان نظامیان صهیونیست کشته برجای می گذارد ارتش این رژیم به جنگ فرسایشی خود علیه نوار غزه ادامه می دهد.

کد خبر 6612894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها