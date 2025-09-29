حشد شعبی: عراق در کنار غزه و ایران و یمن و لبنان قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، فالح فیاض، رئیس سازمان حشد شعبی عراق در واکنش به سخنان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که در آن تهدید به از بین بردن رهبران گروه‌های عراقی کرده بود، در اظهاراتی بر توانایی کشورش برای پاسخگویی به هرگونه تجاوز و دفاع از خود تأکید کرد.

وی نتانیاهو را فردی متجاوز دانست که تمامی خطوط قرمز و قوانین بین‌المللی را نادیده می گیرد و به چالشی برای کشورهای منطقه تبدیل شده است.

فیاض ابراز داشت که عراق ابزارهای پاسخگویی کافی برای دفع هرگونه تجاوز احتمالی را در اختیار دارد. وی همچنین بر تعهد نیروهای حشد شعبی به دفاع از عراق و عدم فرار از تهدیدات و استفاده از زور تأکید کرد.

وی افزود: ما تحت حاکمیت نتانیاهو یا هیچ فرد دیگری نیستیم و عراق ابزارهای پاسخگویی و همچنین دوستان و متحدانی دارد که در صورت هرگونه تجاوز از آنها استفاده خواهد کرد.

رئیس نیروهای حشد شعبی با تاکید بر اینکه «ما از تهدیدات فرار نمی‌کنیم و ملزم به دفاع از عراق هستیم» خاطرنشان کرد که عراق در کنار غزه، وحدت سوریه، و سلامت لبنان، ایران، یمن و تمامی کشورهای منطقه ایستاده است.

فیاض در مورد پرونده روابط با ائتلاف بین‌المللی،توضیح داد که بخش اول توافق خروج اجرا شده است و کار برای تکمیل مراحل دیگر در حال انجام است.