۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

شناسایی و بازداشت یکی دیگر از سرکردگان حزب منحله بعث در عراق

نیروهای امنیتی عراق یکی دیگر از سرکردگان برجسته حزب منحله بعث را در این کشور شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که یکی از سرکردگان برجسته حزب منحله بعث در کمین نیروهای امنیتی عراق گرفتار شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی عراق موفق شدند این سرکرده بعثی را در مناطق شمالی شهر فلوجه رصد کرده و بعد از انجام عملیات‌های لازم بازداشت کنند.

وی اضافه کرد که اطلاعاتی در خصوص فعالیت‌های سری حزب منحله بعث در استان الانبار بعد از گذشت چند ساعت از بازداشت تعدادی از سرکردگان این حزب مخابره شد.

پیشتر نیز نیروهای حشد شعبی موفق شدند در جدیدترین عملیات امنیتی خود عبدالرزاق عوده یکی از سرکردگان برجسته حزب منحله بعث را بازداشت کنند.

