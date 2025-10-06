۴ نوجوان در تصادف موتورسیکلت در اندیمشک جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از وقوع سانحه‌ای مرگبار در شمال خوزستان خبر داد و اظهار کرد: در ساعت ۲۲:۳۲ روز یکشنبه، دو دستگاه موتورسیکلت در مسیر اندیمشک به سمت سد کرخه با یکدیگر برخورد کردند که متأسفانه چهار نوجوان پسر در سنین ۱۲ تا ۱۴ سال جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در این حادثه همچنین یک پسر ۱۲ ساله به شدت مجروح شد و بلافاصله توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با بیان اینکه بررسی علت دقیق این حادثه در دست انجام است، گفت: احتمال می‌رود بی‌احتیاطی در رانندگی یا نداشتن مهارت کافی در هدایت موتورسیکلت از عوامل مؤثر در بروز این سانحه بوده باشد.

احمدی با ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه تلخ تأکید کرد: جان باختن نوجوانان در چنین حوادثی هشداری جدی است برای خانواده‌ها و نهادهای متولی تا نسبت به ایمنی وسایل نقلیه سبک، رعایت مقررات تردد و آموزش نوجوانان در استفاده از موتورسیکلت، حساسیت بیشتری نشان دهند.

وی بیان کرد: هرچند امدادگران اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حاضر شدند، اما شدت جراحات وارده به چهار سرنشین جوان به حدی بود که متأسفانه تلاش‌ها برای احیای آنان بی‌نتیجه ماند.