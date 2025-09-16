تغییر اقلیم رخدادهای شدید آب و هوایی را افزایش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی در کارگاه منطقه‌ای سازمان جهانی هواشناسی که به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور کشورهای منطقه برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تغییراتی که اکنون در حوزه آب و هوا و فناوری‌های مرتبط در جهان مشاهده می‌کنیم، باید تطبیق بیشتری بین رویدادهای جدید و استفاده از ظرفیت‌های نوین ایجاد شود.

وی افزود: افزایش دیجیتالی شدن جهان و تأثیرگذاری هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و رایانه‌های فوق‌پیشرفته می‌تواند چالش‌های جدیدی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند. فناوری‌های نوین، به ویژه در بخش آموزش، باید با حضور متخصصان و مربیان مجرب در این کشورها ایجاد یا توسعه یابد.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور تأکید کرد: سازمان‌های هواشناسی در سراسر جهان، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، ممکن است هنوز مثل دهه‌های گذشته خدمات داده‌ای ارائه کنند، اما برای حفظ جایگاه خود در ساختارهای دولتی و ظرفیت ملی، باید نقش خود را تغییر دهند و به سازمان‌هایی تبدیل شوند که از تصمیم‌گیری‌ها پشتیبانی می‌کنند.

وی بیان کرد: تبدیل سازمان‌های هواشناسی ملی به مراکز پشتیبان تصمیم‌گیری می‌تواند جایگاه و ارزش آنها را در نهادهای دولتی حفظ کند.

وظیفه با اشاره به افزایش رویدادهای غیرمنتظره در سراسر جهان، به ویژه آسیا، گفت: تغییر اقلیم سبب افزایش رخدادهای شدید آب و هوایی شده است که حداقل برای چندین دهه در قاره‌ها دیده نشده بود. برای مثال سیلاب‌های بسیار مخربی که اخیراً در تگزاس، ایالات متحده، بارسلونا در اسپانیا و پاکستان رخ داد، نمونه‌هایی از این رویدادهای بی‌سابقه هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای مواجهه مناسب با این پدیده‌های جدید، باید با ظرفیت‌ها و فناوری‌های نو تطبیق بیشتری ایجاد کنیم.

به گزارش مهر، پیشنهادهای ارائه شده توسط ایران برای تدوین برنامه راهبردی پنج ساله سازمان جهانی هواشناسی (WMO) برای دوره ۲۰۳۱-۲۰۲۸، با استقبال اتحادیه منطقه ۲ این سازمان در آسیا مواجه شد.