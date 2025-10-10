ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز یکشنبه؛ هشدار سرمازدگی باغات

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: از امروز (جمعه، ۱۸ مهر) تا روز یکشنبه (۲۰ مهر)، در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان و ارتفاعات هرمزگان رشد ابرهای همرفتی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نواحی مستعد گرد و خاک پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط باعث لغزندگی جادهها، احتمال جاری شدن روانآب، طغیان رودخانههای فصلی، سقوط سنگ و خسارت به سازههای سبک و محصولات کشاورزی خواهد شد. توصیه میشود محصولات برداشتشده به مکانهای مسقف منتقل شوند.
ضیائیان ادامه داد: امروز (۱۸ مهر) و فردا (۱۹ مهر)، بارش باران و وزش باد در استانهای ساحلی دریای خزر پیشبینی میشود. در گیلان و مازندران فعالیت سامانه بارشی باعث کاهش دما و وزش باد شدید خواهد شد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز یکشنبه، ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور باعث افزایش ابر، رگبار باران و وزش باد شدید میشود و روز دوشنبه (۲۱ مهر)، استانهای شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر با رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید مواجه خواهند شد.
وی گفت: از امروز تا اواسط هفته آینده کاهش محسوس دما در این مناطق رخ میدهد و احتمال سرمازدگی باغات وجود دارد. وزش باد شدید و بارش پراکنده در برخی ساعات محتمل است.
ضیائیان بیان کرد: بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقت در شمال غرب و دامنهها و ارتفاعات استانها پیشبینی میشود.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز صاف با غبار محلی است و از بعدازظهر افزایش باد و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر ۳۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود. شاخص آلودگی هوا در پایتخت، البرز، مشهد، اصفهان و خوزستان در ساعات بامداد آینده از عدد ۱۰۰ عبور خواهد کرد.
نظر شما