به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه اجلاس موندیا کولت ۲۰۲۵ که در بارسلونا برگزار شد، با «احمد فؤاد هنو» وزیر فرهنگ مصر دیدار و گفت و گو کرد.

سیدعباس صالحی در این دیدار گفت: باتوجه به سابقه طولانی دو کشور در میراث ملموس و ناملموس می‌توانیم در یونسکو اقدامات مثبتی که منافع ایران و مصر را تأمین می‌کند، انجام دهیم.

وی افزود: فرصت‌های همکاری مناسبی برای هزار و پانصدمین میلاد پیامبر(ص) میان دو کشور مسلمان و دو قطب جهان اسلام وجود دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به «نسخ خطی دست نویس» گفت: در ایران حجم زیادی از نسخ خطی میراث کشورهای مختلف مسلمان وجود دارد و فعالیت‌های گسترده‌ای می‌توان در این عرصه انجام داد.

صالحی با بیان اینکه تعداد زیادی از آثار مصری به زبان فارسی ترجمه شده است، گفت: یکی دیگر از حوزه‌های همکاری که در طول تاریخ میان دو کشور رواج داشته است به ترجمه آثار مربوط می‌شود در همین راستا و باتوجه به حجم زیاد تولیدات آثار مصری و ایرانی می‌توانیم طرح‌های‌ مشترکی برای ترجمه خصوصا برای آثار نویسندگان و شعرای معاصر تعریف کنیم‌.

در ادامه احمد فؤاد هنو وزیر فرهنگ مصر گفت: باور داریم عناصر مشترک زیادی میان دو کشور وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های دوجانبه شود.

وی با بیان اینکه کتاب و نسخ خطی ایران و ‌مصر جایگاه مهمی دارند، افزود: مجموعه‌ای بزرگ و دست‌نویس داریم علاوه بر آن دست نویس‌های ایرانی را نیز می‌توانیم به نمایش بگذاریم.

در این دیدار همکاری‌های رسانه‌ای و شرکت در جشنواره‌های فرهنگی_هنری دو کشور مورد تأکید طرفین قرار گرفت.