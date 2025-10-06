  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

سامانه نوین جامع املاک شهرداری تهران فردا رونمایی می‌شود

معاون شهردار تهران از رونمایی سامانه نوین جامع املاک شهرداری تهران طی روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد محمدعلی‌نژاد معاون شهردار تهران ، درباره رونمایی از سامانه نوین جامع املاک و مستغلات گفت: سامانه «نوین و جامع املاک و مستغلات شهرداری تهران»، سه‌شنبه پانزدهم مهرماه با حضور شهردار تهران، اعضای شورای شهر و مدیران شهری رونمایی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سامانه نوین جامع املاک و مستغلات، تنها مرجع هرگونه تغییر و تحول املاک شهرداری تهران خواهد بود، افزود: مهم‌ترین کارکرد سامانه، ایجاد وحدت رویه و یکپارچه‌سازی اطلاعات، اسناد، فرآیندها و تغییر وضعیت املاک شهرداری تهران است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: سامانه نوین و جامع املاک و مستغلات، امکان ثبت اطلاعات و تغییر وضعیت تمامی املاک شهرداری تهران، چه به لحاظ اسنادی و چه به لحاظ نوع کاربری را دارد.

محمدعلی‌نژاد تأکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه، انجام هرگونه مکاتبه و تغییر و تحولی درباره املاک شهرداری تهران خارج از سامانه، فاقد وجاهت قانونی و بی‌اعتبار محسوب می‌شود.

وی افزود: ارتباط برخط میان سامانه مذکور با دیگر سامانه‌های شهرداری از جمله سامانه‌های «شهرسازی» و «اطلاعات مکانی» ایجاد شده و تقاطع‌گیری داده‌ها و خدمات متقابل با دیگر سامانه های درون و خارج از شهرداری، در حال تحقق است.

محمدعلی‌نژاد ایجاد شفافیت حداکثری را برای مدیریت شهری بسیار مهم تلقی و ابراز امیدواری کرد، با راه‌اندازی سامانه نوین جامع املاک و مستغلات شهرداری، مدیریت و نظارت بر املاک به عنوان دارایی کلیدی شهرداری تهران بهبود یابد. با ایجاد مخزن اسناد و یکپارچه‌سازی داده‌ها، ضمن کاهش بسترهای مفسده‌زا، تسهیل‌گری چشمگیری در تملک و واگذاری املاک ایجاد می‌شود.

معاون شهردار تهران در پایان با اشاره به اهمیت شفافیت، حفظ و صیانت از دارایی‌های غیرمنقول شهرداری و کاهش زمان پاسخ گویی به شهروندان به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های شهر و شهروندان گفت: با افزایش شفافیت، مدیریت بهینه املاک، تسهیل در فرآیندهای ملکی و نظارت‌پذیری مطلوب‌تر محقق می‌شود.

