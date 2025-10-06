به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد محمدعلینژاد معاون شهردار تهران ، درباره رونمایی از سامانه نوین جامع املاک و مستغلات گفت: سامانه «نوین و جامع املاک و مستغلات شهرداری تهران»، سهشنبه پانزدهم مهرماه با حضور شهردار تهران، اعضای شورای شهر و مدیران شهری رونمایی میشود.
وی با تأکید بر اینکه سامانه نوین جامع املاک و مستغلات، تنها مرجع هرگونه تغییر و تحول املاک شهرداری تهران خواهد بود، افزود: مهمترین کارکرد سامانه، ایجاد وحدت رویه و یکپارچهسازی اطلاعات، اسناد، فرآیندها و تغییر وضعیت املاک شهرداری تهران است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: سامانه نوین و جامع املاک و مستغلات، امکان ثبت اطلاعات و تغییر وضعیت تمامی املاک شهرداری تهران، چه به لحاظ اسنادی و چه به لحاظ نوع کاربری را دارد.
محمدعلینژاد تأکید کرد: با راهاندازی این سامانه، انجام هرگونه مکاتبه و تغییر و تحولی درباره املاک شهرداری تهران خارج از سامانه، فاقد وجاهت قانونی و بیاعتبار محسوب میشود.
وی افزود: ارتباط برخط میان سامانه مذکور با دیگر سامانههای شهرداری از جمله سامانههای «شهرسازی» و «اطلاعات مکانی» ایجاد شده و تقاطعگیری دادهها و خدمات متقابل با دیگر سامانه های درون و خارج از شهرداری، در حال تحقق است.
محمدعلینژاد ایجاد شفافیت حداکثری را برای مدیریت شهری بسیار مهم تلقی و ابراز امیدواری کرد، با راهاندازی سامانه نوین جامع املاک و مستغلات شهرداری، مدیریت و نظارت بر املاک به عنوان دارایی کلیدی شهرداری تهران بهبود یابد. با ایجاد مخزن اسناد و یکپارچهسازی دادهها، ضمن کاهش بسترهای مفسدهزا، تسهیلگری چشمگیری در تملک و واگذاری املاک ایجاد میشود.
معاون شهردار تهران در پایان با اشاره به اهمیت شفافیت، حفظ و صیانت از داراییهای غیرمنقول شهرداری و کاهش زمان پاسخ گویی به شهروندان به عنوان یکی از مهمترین سرمایههای شهر و شهروندان گفت: با افزایش شفافیت، مدیریت بهینه املاک، تسهیل در فرآیندهای ملکی و نظارتپذیری مطلوبتر محقق میشود.
