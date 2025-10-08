به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از سامانه نوین جامع املاک و مستغلات شهرداری تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، پرویز سروری نایب‌رئیس شورا، سجاد محمدعلی‌نژاد معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران، وحیدرضا انارکی رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و ایمان صادق‌زاده سرپرست مرکز تهران هوشمند در ساختمان مرکزی شهرداری تهران برگزار شد.

چمران با بیان اینکه مدیریت شهری در ابتدای دوره ششم به دنبال شفاف‌سازی در همه امور شهری بوده است، خاطرنشان کرد: یادم می‌آید در سال ۱۳۸۲، برای دریافت لیست املاک، مستغلات و دارایی‌ها از شهردار وقت تهران، باید زمان زیادی منتظر می‌ماندیم تا این آمار به دست ما برسد؛ و اگر هم می‌رسید، آن‌قدر گسترده و پیچیده بود که ساعت‌ها وقت لازم بود تا بتوانیم آماری در این خصوص به دست آوریم.

وی در ادامه گفت: رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران کار ارزشمندی در خصوص رونمایی از سامانه نوین جامع املاک و مستغلات انجام داده است. این کار بسیار ارزشمند است و هر جا کار خوبی انجام شود، قابل تقدیر است. باید در همه امور مدیریت شهری به سمت شفاف‌سازی قدم برداریم.

چمران در پایان با بیان اینکه کار خوب سازمان املاک و مستغلات زمانی تکمیل می‌شود که به سازمان ثبت متصل باشد، افزود: باید در این خصوص اهتمام جدی صورت گیرد تا این کار ارزشمند تکمیل شود.