شناسایی ۱۵۰ طلبه مستعد تدریس در خراسان

حجتالاسلام مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طلاب مستعد تدریس توسط مدیران و مسئولان آموزش مدارس علمیه خراسان شناسایی و معرفی شدهاند تا در کارگاههای آموزشی ضمن تحصیل شرکت کنند.
وی از برگزاری دوره آموزشی برای ۱۵۰ طلبه شناسایی شده خبر داد و گفت: متقاضیان تدریس در دوره آموزشی که در اردوگاه حضرت جوادالائمه(ع) گلبهار برگزار شد شرکت کردند و با مباحث آموزشی، پژوهشی، بصیرتی، اخلاقی و مهارتی آشنا شدند.
معاون علمی حوزه علمیه خراسان پدیده استاد ضمن تحصیل را یکی از سنتهای کارآمد حوزه علمیه ذکر کرد و افزود: مدیران مدارس علمیه باید توجه داشته باشند که سنتهای آموزشی، پژوهشی و تربیتی حوزه باید در کنار نوآوریها مورد توجه قرار بگیرد.
