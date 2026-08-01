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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

احداث بیمارستان۱۶۰ تختخوابی آیت‌الله ناصری در بهارستان کلید خورد

احداث بیمارستان۱۶۰ تختخوابی آیت‌الله ناصری در بهارستان کلید خورد

اصفهان -با هماهنگی‌های میان شرکت عمران بهارستان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نمایندگان مجلس، فرآیند برگزاری مناقصه و آغاز عملیات اجرایی ساخت بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی آیت‌الله ناصری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر،صبح شنبه در نشست مشترک مقامات اجرایی و نمایندگان مجلس با حضور حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان، شاهین شیرانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و محمد مهدی احمدی، مدیرعامل شرکت عمران بهارستان، آخرین هماهنگی‌ها برای پیشبرد پروژه حیاتی بیمارستان آیت‌الله ناصری به پایان رسید.

در این نشست، حامد یزدیان با اشاره به اخذ مجوزهای قانونی لازم از جمله مجوز ماده ۲۳ برای احداث این مرکز درمانی، بر ضرورت سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژه تأکید کرد.

وی تصریح کرد که با نهایی شدن این مجوزها، اکنون نوبت به اجرای میدانی رسیده است تا مردم بهارستان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از خدمات درمانی تخصصی این بیمارستان بهره‌مند شوند.

محمد مهدی احمدی، مدیرعامل شرکت عمران بهارستان، با اعلام اینکه شمارش معکوس برای آغاز ساخت این مرکز درمانی آغاز شده است، گفت: با هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های ذی‌ربط، تمامی فرآیندهای اداری و فنی برای برگزاری مناقصه نهایی شده و به‌زودی عملیات اجرایی ساخت بیمارستان در شهر جدید بهارستان آغاز خواهد شد.

شاهین شیرانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این نشست با تشریح نحوه مدیریت پروژه، اعلام کرد که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مسئولیت برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار متخصص را بر عهده خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به مدل همکاری در این پروژه بزرگ درمانی افزود: با توجه به اینکه شرکت عمران بهارستان ۶۰ درصد از هزینه‌های ساخت بیمارستان را متقبل شده است، این حمایت مالی باعث می‌شود که روند اجرای پروژه با سرعت و دقت بسیار بالایی دنبال شود تا نیازهای درمانی منطقه به‌سرعت مرتفع شود.

کد مطلب 6905022

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