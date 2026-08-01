به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در جریان بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب دورود ضمن بررسی عملکرد بخشهای مختلف دادسرا و گفتوگو با مراجعان و کارکنان قضایی، بر ضرورت حفظ آمادگی کامل مجموعههای قضایی استان در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد و گفت: دشمنان ملت ایران در جنگ ترکیبی آمریکایی - صهیونیستی، تلاش دارند با فشار رسانهای و اقتصادی، امید مردم را هدف قرار دهند؛ اما دستگاه قضایی با تلاش شبانهروزی در دفاع از حقوق عامه و صیانت از امنیت اجتماعی، اجازه نخواهد داد خللی در خدمترسانی ایجاد شود.
وی افزود: وظیفه همه ما است در کنار مردم باشیم و باقدرت، قانونمداری و اخلاق اسلامی، مأموریت خود را انجام دهیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان بر لزوم تسریع در رسیدگی به پروندهها، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای رضایتمندی مردم تأکید کرد و گفت: ارتباط مردمی و صیانت از حقوق شهروندی باید تقویت شد.
حسنوند از کارکنان خواست در خط مقدم عدالت، روحیه جهادی را حفظ کنند.
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