مشایخی: دامپزشکی نقش کلیدی در بهداشت و اقتصاد کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خوبیار مشایخی، صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی دامپزشکی اظهار داشت: اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان جوان ‌ترین اداره کل در کشور است و در تمامی شهرستان‌های جنوب کرمان، ادارات دامپزشکی فعال هستند.

وی با بیان اینکه ۴۴ واحد دامپزشکی بخش خصوصی در جنوب کرمان مشغول به فعالیت اند افزود: دامپزشکان جنوب کرمان از مجرب ‌ترین دامپزشکان کشور محسوب می‌شوند و دامپزشکی نقش اساسی در اقتصاد، بهداشت، تأمین امنیت و ایمنی غذایی دارد و کنترل فرآورده‌های خام دامی از مرحله تولید تا مصرف بر عهده دامپزشکان است.

مشایخی، افزود: در حوزه اشتغال دامپزشکی وضعیت مناسبی وجود دارد و بیکاری در میان دامپزشکان نداریم، هرچند در برخی شهرستان ‌ها کمبود دامپزشک احساس می ‌شود.

وی همچنین به اهمیت دامپزشکی در کنترل بیش از ۸۰۰ عامل عفونی که بیش از نیمی از آنها منشاء دامی دارند، اشاره کرد و گفت: بیماری‌های مشترک بین دام و انسان نیز توسط دامپزشکی کنترل می‌شود.

معاون دامپزشکی جنوب کرمان افزود: در حالی به حوزه پدافند غیرعامل در دامپزشکی کمتر توجه شده که مدیریت بحران و جلوگیری از شیوع بیماری‌های دامی و مشترک اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی به ضعف موجود در حوزه طیور اشاره و اظهار داشت: کنترل کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه فرآورده‌های دامی از وظایف مهم دامپزشکی است.