هیئت مدیره باشگاه استقلال تکلیف «ساپینتو» را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در هفته‌های اخیر نتوانسته به روند پیروزی‌های خود بازگردد و همین موضوع باعث افزایش فشار هواداران بر کادرفنی و بازیکنان این تیم شده است. شامگاه یکشنبه ۱۳ مهر، استقلال در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر برابر چادرملو قرار گرفت که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. در پایان بازی نیز بار دیگر شعار «حیا کن، رها کن» از سوی برخی هواداران علیه ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی آبی‌پوشان، سر داده شد.

با وجود این حواشی، اعضای هیئت‌مدیره باشگاه استقلال امروز (دوشنبه) تشکیل جلسه دادند و ضمن بررسی موضوعات مختلف از جمله پرونده‌های حقوقی اخیر که منجر به بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه شده است، حمایت خود را از ساپینتو بار دیگر اعلام کردند.

این دومین بار در هفته جاری است که مدیران استقلال به‌طور رسمی از سرمربی پرتغالی خود حمایت می‌کنند تا نشان دهند فعلاً برنامه‌ای برای تغییر در نیمکت این تیم ندارند.

تیم استقلال در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر، روز ۲۵ مهرماه باید به مصاف مس رفسنجان برود؛ دیداری که در آن ریکاردو ساپینتو پس از پایان محرومیتش برای نخستین‌بار در فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر می‌تواند روی نیمکت آبی‌پوشان بنشیند.