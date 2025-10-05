مصدومیت مهاجم استقلال حاد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدار تیم‌های استقلال و چادرملو از هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، سعید سحرخیزان مهاجم آبی‌پوشان در اواسط نیمه دوم از سوی کادر فنی وارد زمین شد تا خط حمله استقلال را تقویت کند.

این بازیکن در دقایق پایانی مسابقه و در جریان یکی از برخوردها، از ناحیه چشم آسیب دید و برای لحظاتی روی زمین افتاد. پس از مداخله تیم پزشکی استقلال، سحرخیزان با وجود احساس درد، به بازی بازگشت و دقایقی را با همان شرایط ادامه داد.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد مصدومیت مهاجم جوان استقلال حاد نیست و او از ناحیه ابرو و زیر چشم سمت چپ دچار آسیب شده است. با این حال، تیم پزشکی استقلال قرار است طی یکی دو روز آینده وضعیت او را دقیق‌تر ارزیابی کند.

دیدار استقلال و چادرملو در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک در ورزشگاه تختی تهران به پایان رسید.