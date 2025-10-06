  1. ورزش
یک پیشکسوت استقلال را محکوم کرد

با حکم کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، سیاوش اکبرپور باشگاه استقلال را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت سیاوش اکبرپور از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۳ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت احسان سلیمانی از باشگاه فولاد هرمزگان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵۰ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت حنیف عمران زاده از باشگاه استقلال تهران، کمیته وضعیت قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد.

