به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال استقلال و چادرملو شامگاه یکشنبه ۱۳ مهرماه در چارچوب هفته ششم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در پایان این مسابقه، هواداران استقلال بار دیگر با سر دادن شعار «حیا کن، رها کن» نسبت به عملکرد ریکاردو ساپینتو اعتراض کردند. سرمربی پرتغالی آبیپوشان نیز با چهرهای ناراحت و تلخ زمین مسابقه را ترک کرد.
با توجه به فرارسیدن وقفه بازیهای ملی (فیفادی)، تمرینات استقلال برای چند روز متوقف خواهد شد و ساپینتو به همراه دستیاران خارجیاش به مدت چهار روز راهی کشورهای خود میشوند. پس از پایان این تعطیلات کوتاه، تمرینات آبیپوشان برای ادامه رقابتهای لیگ برتر از سر گرفته خواهد شد.
تیم فوتبال استقلال در ادامه مسابقات لیگ، روز جمعه ۲۵ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان مس رفسنجان خواهد بود.
نظر شما