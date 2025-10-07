به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیم‌های استقلال و چادرملو شامگاه یکشنبه ۱۳ مهر در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. این نتیجه باعث شد شاگردان ریکاردو ساپینتو دو امتیاز مهم را از دست دهند و همچنان به دنبال کسب دومین پیروزی فصل باشند. آخرین موفقیت استقلال به دیدار هفته اول لیگ برتر بازمی‌گردد که در تبریز با نتیجه یک بر صفر مقابل تراکتور به برتری دست یافت.

با ثبت این تساوی، استقلال فعلاً در جدول رده‌بندی با ۷ امتیاز در جایگاه هشتم قرار گرفته و همچنان به دنبال افزایش امتیازات خود است تا به جمع مدعیان قهرمانی بازگردد.

پس از این دیدار، شاگردان ساپینتو وارد تعطیلات فیفادی شدند تا فرصتی برای بازسازی و ریکاوری پیدا کنند. برنامه تمرینی استقلال پس از چهار روز تعطیلی دوباره از سر گرفته خواهد شد و آماده‌سازی این تیم زیر نظر ریکاردو ساپینتو برای دیدار هفته هفتم برابر مس رفسنجان ادامه خواهد یافت. این دیدار برای آبی‌پوشان فرصت مهمی خواهد بود تا روند ناکامی‌های اخیر را پایان دهند و مجدداً به مسیر برد بازگردند.

بهمن طهماسبی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با دیدار استقلال مقابل چادرملو اظهار داشت: استقلال باز هم امتیاز از دست داد و حسرت پیروزی روی دل هواداران ماند. تغییرات زیادی در ترکیب استقلال برای این بازی به وجود آمد و نامناسب بودن زمین چمن باعث شد تا نتیجه دلخواه برای هواداران به دست نیاید.

طهماسبی افزود: من نمی‌دانم چرا یک مربی آورده می‌شود و پس از گذشت چهار یا پنج هفته دوباره می خواهند او را تغییر دهند. اگر قرار است مربی تغییر کند، باید کسی انتخاب شود که واقعاً از مربی فعلی عملکرد بهتری داشته باشد. این مسأله‌ای است که هواداران استقلال همیشه نسبت به آن حساس هستند و امیدوارم امسال این اتفاق برای استقلال رخ ندهد. جواد نکونام باید در استقلال می ماند اما خیلی ها نگذاشتند تا او کارش را به خوبی انجام دهد مطمئنا اگر او سرمربی استقلال می ماند تیم اکنون نتایج بهتری می گرفت.

کارشناس فوتبال در رابطه با عملکرد بازیکنان خارجی استقلال نسبت به دیدارهای گذشته گفت: نفراتی که در فصل جاری به استقلال اضافه شده اند در بازی با چادرملو به مراتب عملکرد بهتری نسبت به دیدارهای گذشته داشتند اما هنوز به آمادگی و هماهنگی ۱۰۰ درصدی نرسیده اند و نیاز به زمان بیشتر دارند تا بتوانند خود را با سایر بازیکنان هماهنگ کنند.

او در رابطه با عدم گلزنی مهاجمان استقلال گفت: فوتبال ایران و تیم های لیگ برتر اکثرا با این مشکل مواجه هستند. در گذشته استقلال بازیکنانی مانند آرش برهانی را در خط حمله خود داشت که در هر بازی ۱۰، ۱۲ موقعیت خلق می کرد اما اکنون بازیکنان نمی توانند از تک فرصت هایی که برایشان به وجود می آید نهایت استفاده را کنند. در بین مهاجمان استقلال هم من عملکرد سعید سحرخیزان را مثبت ارزیابی می کنم و اگر شانس با او یار بود حتی در بازی با چادرملو هم می توانست گلزنی کند.

طهماسبی در پایان گفت: امیدوارم تغییرات و تصمیمات مدیریتی در استقلال با دقت و برنامه‌ریزی انجام شود تا این تیم بتواند فصل موفقی را پشت سر بگذارد.