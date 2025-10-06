آخرین وضعیت مصدومیت بازیکنان استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال چادرملو و استقلال در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر، شامگاه یکشنبه ۱۳ مهر در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید. بدین ترتیب، هر دو تیم دو امتیاز ارزشمند را از دست دادند و فرصت صعود به صدر جدول را از دست دادند.

در جریان نیمه نخست، روزبه چشمی کاپیتان استقلال در دقیقه ۱۸ بر اثر برخورد با بازیکن چادرملو از ناحیه پا دچار مصدومیت شد و نتوانست به بازی ادامه دهد. دیدیه اندونگ به‌جای او وارد زمین شد. قرار است چشمی امروز تحت MRI قرار گیرد تا میزان دقیق مصدومیتش مشخص شود. کادر پزشکی استقلال نیز برنامه ویژه‌ای برای روند درمانی او در نظر گرفته است. با این حال، این بازیکن به دلیل مصدومیت، حضور در اردوی تیم ملی برای دو دیدار تدارکاتی برابر تانزانیا و روسیه را از دست داد.

در نیمه دوم، منیر الحدادی که از چهره‌های تأثیرگذار استقلال در این مسابقه بود و توانست گل آبی‌پوشان را به ثمر برساند، در دقایق پایانی دچار مصدومیت شد و جای خود را به مهران احمدی داد. خوشبختانه آسیب‌دیدگی او جدی نیست و طبق اعلام کادر فنی، می‌تواند در بازی‌های آینده تیم را همراهی کند.

همچنین سعید سحرخیزان دیگر بازیکن استقلال نیز در این دیدار آسیب دید و با چشم پانسمان‌شده ورزشگاه تختی را ترک کرد. او از ناحیه بالای گونه و زیر چشم چپ دچار جراحت شده اما پس از بهبودی کامل، مشکلی برای همراهی تیمش در ادامه رقابت‌ها نخواهد داشت.

تیم استقلال در بازی بعدی خود باید در تاریخ ۲۵ مهر به مصاف مس رفسنجان برود و کادر فنی این تیم امیدوار است تا آن زمان تمامی بازیکنان مصدوم به شرایط بازی بازگردند.