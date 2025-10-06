  1. ورزش
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

واکنش فدراسیون فوتبال به اظهارات اکبرپور؛ هیچ شکایتی پس گرفته نشده بود

واکنش فدراسیون فوتبال به اظهارات اکبرپور؛ هیچ شکایتی پس گرفته نشده بود

رییس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال اعلام کرد که سیاوش اکبرپور شکایت خود از باشگاه استقلال را پس نگرفته بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال صبح امروز دوشنبه ۱۴ مهر خبر داد که سیاوش اکبرپور باشگاه استقلال را محکوم کرده است. پس از اعلام این خبر، پیشکسوت استقلال با انتشار ویدئویی در صفحه مجازی خود اعلام کرد که تمام مطالبات خود از این باشگاه را بخشیده است و هیچ وقت هم از استقلال شکایت نکرده است.

در همین رابطه جمشید نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال اظهار داشت: در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، سیاوش اکبرپور دادخواستی به خواسته ۳ میلیارد ۶۵۰ میلیون تومان علیه باشگاه استقلال به کمیته وضعیت ارائه کرد و ما این پرونده را به طرفین ابلاغ کردیم و جلسه رسیدگی به این پرونده در دستور کار کمیته وضعیت قرار گرفت.

وی در ادامه اضافه کرد: جلسه رسیدگی به این موضوع با حضور وکلای طرفین تشکیل شد و بعد از گرفتن استعلام سازمان لیگ فوتبال، کمیته وضعیت نسبت به استعلام لازم اقدام و مبادرت به صدور رای کرد که در نهایت باشگاه استقلال به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان محکوم شد. ضمن اینکه باید این نکته را یادآور شوم که تا زمان صدور رای از سوی کمیته وضعیت از سوی سیاوش اکبرپور و یا وکلای ایشان به هیچ وجه اقدامی در جهت استرداد دادخواست و اعلام رضایت به این کمیته واصل نشده است.

