یداله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص عملکرد پر انتقاد استقلال در بازی های اخیر گفت: استقلال با ساپینتو در مسیر پیروزی قرار نگرفته و همچنان در حال کسب نتایج ضعیف است. آبی پوشان مثل هفته های اخیر ضعیف و بی برنامه بود و حتی نتوانستند مقابل تیم ۱۰ نفره پیکان به برتری دست پیدا کنند. استقلال نه تنها مقابل پیکان بلکه برابر دیگر تیم ها هم نه برنامه ای داشت نه تغییرات متنوع تاکتیکی و نه با انگیزه بازی کرد.

هواداران تا مرز سکته پیش می روند

وی تاکید کرد: آبی ها آنقدر راحت گل دریافت می کنند که هر بار حریف به سمت دروازه استقلال می‌روند هواداران تا مرز سکته پیش می روند. انتظار می‌رفت با بازگشت دوباره ساپینتو به استقلال و شناخت خوبی که او از فضای فوتبال ایران داشت نتایج خوبی کسب کند و یکی از گزینه های اصلی قهرمانی باشد اما اشتباهات فردی، عملکرد ضعیف در انتخاب ترکیب اصلی و تعویض های بدون تاثیر باعث شده تا استقلال از ۴ بازی تنها ۵ امتیاز کسب کند و در کسب نتیجه بسیار ضعیف باشد.

خط دفاع و اشتباهات بچه گانه

وی با انتقاد از عملکرد خط دفاع آبی پوشان گفت: تا به حال اینقدر خط دفاع استقلال را پر اشتباه و بدون تمرکز ندیده بودم. اشتباهاتی که ۵ امتیاز را از آبی پوشان گرفته و اجازه نداده به برد دوم خود دست پیدا کنند. بازیکنان میلیاردی و مدعی پوشیدن پیراهن تیم ملی آنقدر ضعیف بودند که بازیکن تیم های محلات با تعصب تر بازی می‌کنند. مگر یک ملی پوش چقدر باید اشتباه کند و باعث عدم نتیجه گیری تیمش شود بعد هم هواداران و تیم را تهدید به جدایی کند.

در استقلال این مسائل وجود نداشته و اگر در گذشته بازیکنی چنین حرفی می زد بدون درنگ برای همیشه از استقلال کنار گذاشته می شد. کادر فنی باید برای دیدار برابر شمس آذر از مدافعان جوان و با انگیزه استفاده کند. جوانان انگیزه بالایی دارند و با تمام تلاش بازی می کنند. ساپینتو باید مصلحت اندیشی و مماشات را کنار بگذارد و اگر بدنبال موفقیت تیمش است باید از بازیکنانی استفاده کند که انگیزه دارند نه بازیکنانی که بعد از شکست برابر الوصل می‌خندیدند.

ساپینتو فرصت زیادی ندارد

اکبری در خصوص وضعیت ساپینتو در ادامه لیگ گفت: سرمربی آبی پوشان نتایج خوبی کسب نکرده و اگر چه در جلسه مدیران استقلال از ساپینتو حمایت شد اما اگر در یکی دو دیدار آینده ساپینتو نتواند نتیجه بگیرد بطور حتم خیلی زود صندلی سرمربیگری را باید ترک کند. هواداران هم تا به امروز صبوری کرده و از سرمربی تیم حمایت کردند ولی اگر این نتایج ضعیف ادامه پیدا کند کار برای ساپینتو سخت خواهد شد و باید جای خود را به فرد دیگری بدهد. ساپینتو اگر قرار است موفق باشد باید تغییراتی هم در کادر فنی انجام دهد تا بتواند با توان بیشتری مسابقات پیش رو را ادامه دهد. مدیران استقلال هم اگرچه از ساپینتو حمایت کردند اما بطور حتم برای حفظ صندلی و بقا در استقلال دست به هر کاری خواهند زد.

فریب نتایج شمس آذر را نباید خورد

کارشناس فوتبال در خصوص دیدار روز جمعه استقلال برابر شمس آذر تاکید کرد: شمس آذر با وحید رضایی هنوز به برد دست پیدا نکرده ولی نباید فریب این اتفاق را خورد. شمس آذر تیم جوانی است و بدون شک مقابل استقلال آنهم در ورزشگاه خانگی انگیزه بیشتری پیدا خواهد کرد تا بتواند در هفته پنجم شگفتی سازی کند. ساپینتو می‌داند که بازی سرنوشت سازی در انتظار او خواهد بود و اگر در این دیدار نتیجه نگیرد تیر هواداران به سمت او نشانه خواهد رفت و باید منتظر شعار حیا کن رها کن باشد.

ساپینتو برای رسیدن به برد نیاز به تغییر در ترکیب دارد و باید از لحاظ روحی و روانی تیم را آماده این دیدار کند. برای پیروزی در فوتبال باید حس جنگندگی وجود داشته باشد و این خصلت در هفته های اخیر در استقلال وجود نداشته. بنابراین باید کادر فنی روحیه جنگندگی را به تیم برگرداند تا استقلال بتواند در ادامه مسابقات برابر حریفان یه برتری برسد.

اکبرپور حرف های اشتباهی نزد

وی در پایان و در مورد صحبت های تند سیاوش اکبرپور که با واکنش بیژن طاهری روبرو شد گفت: همه پیشکسوتان از نتایج بدست آمده ناراضی هستند و باید به آنها حق داد که علیه بازیکن پر اشتباه موضع بگیرند. زمانی که ما بازی می کردیم اگر نتیجه را واگذار می کردیم تا چند روز ناراحت بودیم اما بازیکن چند گل خورده و هیچ ناراحتی در چهره او وجود ندارد. امثال این آقایان آنقدر که بابت کسر قراردادشان ناراحت می‌شوند بابت باخت سنگین ناراحت نیستند و آن را جزئی از فوتبال می دانند. بازیکن باید متوجه باشد چه پیراهنی را برتن کرده و در کدام تیم بازی می کند. استقلال تیم معمولی نیست و میلیونها هوادار دارد بنابراین شخصی که لباس استقلال را می پوشد باید با تمام وجود بازی کند نه اینکه بعد از شکست با خنده ورزشگاه را ترک کند.