ساپینتو باید با واقعیت کنار بیاید/ تانزانیا در سطح تیم ملی ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر با هدایت ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی خود، گام به میدان گذاشت؛ اما عملکرد آبی‌پوشان در شش هفته ابتدایی مسابقات کمتر از حد انتظار بوده است. استقلال تا اینجای کار تنها یک پیروزی به دست آورده، سه تساوی و دو شکست را در کارنامه دارد و با ۷ امتیاز در رده هشتم جدول جای گرفته است؛ جایگاهی که فاصله زیادی با اهداف و انتظارات هواداران پرشمار این تیم دارد.

ناکامی‌های استقلال تنها به لیگ داخلی محدود نشده است. آبی‌پوشان در لیگ قهرمانان آسیا نیز شرایط مطلوبی نداشته‌اند و متحمل دو شکست پیاپی در مرحله گروهی شده‌اند؛ نتایجی که موجب افزایش فشارها بر ریکاردو ساپینتو و کادر فنی‌اش شده است. پس از باخت دوم، اعتراض هواداران در ورزشگاه به اوج رسید و شعارهای «حیا کن، رها کن» علیه سرمربی پرتغالی سر داده شد؛ شعارهایی که نشانه‌ای از نارضایتی عمومی نسبت به عملکرد تیم در هفته‌های اخیر بود.

با وجود فضای ملتهب و انتقادهای گسترده، مدیران باشگاه استقلال هنوز تصمیم به تغییر روی نیمکت نگرفته‌اند. هیئت‌مدیره این باشگاه در جلسه اخیر خود به ساپینتو فرصت دوباره‌ای داده تا با اصلاح روند فنی و بازگرداندن نظم و روحیه به تیم، شرایط را بهبود بخشد.

علیرضا اکبرپور کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با شرایط این روز های تیم استقلال اظهار داشت: به نظر من نتایجی که تیم کسب کرده، مورد رضایت هیچ‌کس نه هوادار، نه پیشکسوت و نه حتی خود باشگاه نبوده است. به عنوان یک پیشکسوت معتقدم کوتاهی‌هایی صورت گرفته که عمدتاً به کادر مربیگری برمی‌گردد. این کادر نتوانسته از بازیکنانی که جذب کرده، به نحو احسن استفاده کند و نتایجی را که باب میل تیم و هواداران بوده به دست آورد.»

وی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان تغییر در کادر فنی فرا رسیده یا باید همچنان به ساپینتو اعتماد کرد، گفت: واقعیت این است که وقتی کسی نمی‌تواند تیم را جمع و جور کند، یا باید خودش کنار برود یا باشگاه تصمیم بگیرد او را تغییر دهد. مربی باید تا الان می‌توانست تیم را منسجم کند. اگر تا این مرحله نتوانسته، به نظر من دیگر شرایط لازم برای سامان دادن به تیم را هم ندارد.

اکبرپور در ادامه درباره کیفیت بازیکنان خارجی استقلال اظهار داشت: از بین بازیکنان خارجی، به جز آسانی، سایر نفرات هنوز نتوانسته‌اند آن‌طور که باید خودشان را نشان دهند. یکی از بازیکنان هنوز آماده نیست و اگر به آمادگی برسد، می‌تواند به استقلال کمک کند. اما بقیه خارجی‌ها، با توجه به هزینه‌ای که برایشان شده، انتظارات را برآورده نکرده‌اند و باید زمان بگذرد تا شاید بتوانند در تیم جا بیفتند. در مجموع، شرایط برایشان در استقلال سخت است.

کارشناس فوتبال کشورمان در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره دیدارهای پیش‌روی تیم ملی ایران گفت: در حال حاضر، تیم‌هایی که حاضرند با ما بازی دوستانه برگزار کنند، تیم‌های قدر و مطرحی نیستند. البته روسیه تیم خوبی است و می‌تواند محک مناسبی برای تیم ملی باشد، اما بقیه تیم‌ها مثل تانزانیا در سطح و شأن تیم ملی ایران نیستند و نمی‌توانند به پیشرفت ما کمک کنند.

او در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل شرایط خاص کشورمان، بسیاری از تیم‌های قدرتمند حاضر نیستند با تیم ملی ایران دیدار کنند. بنابراین بازی با تیم‌هایی مانند روسیه یا تانزانیا به نوعی یک اجبار است. با این حال، باید گفت این بازی‌های دوستانه نمی‌تواند آن اهدافی را که از دیدارهای تدارکاتی انتظار داریم، برآورده کند