دانشگاه یاسوج میزبان کنفرانس ملی فیزیک ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مدبر اصل اظهار کرد: برگزاری کنفرانس سالانه ملی فیزیک ایران از رویدادهای مهم ملی است که در آن جدیدترین دستاوردها و یافته‌های پژوهشی فیزیکدانان و فیزیک پیشگان کشور ارائه می‌شود و فرصت بسیار مناسبی برای آشنایی با مباحث روز دنیا در زمینه‌های مختلف علم فیزیک است.

وی تصریح کرد: در این کنفرانس قریب به 240 مقاله‌ی علمی توسط شرکت‌کنندگان در طی سه روز از ۱۶ تا ۱۸ مهر سال جاری ارائه خواهد شد.

دبیر اجرایی کنفرانس فیزیک ایران در سال 1404 بیان کرد: این رویداد مهم علمی، تعدادی از دانشمندان و صاحب‌نظران داخل و خارج از کشور، تازه‌های علم فیزیک را برای شرکت‌کنندگان ارائه می‌کند

دبیر اجرایی کنفرانس فیزیک ایران در سال ۱۴۰۴ ادامه داد: از جمله شخصیت‌های مدعو دکتر رضا منصوری و دکتر رضا اجتهادی از پیشکسوتان و استادان دانشگاه صنعتی‌شریف و دکتر ابوالفضل بیات از دانشگاه علوم و فناوری الکترونیک چین، به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

وی محورهای اصلی کنفرانس ملی سالانه فیزیک در دانشگاه یاسوج را فیزیک ماده‌چگال «تجربی و نظری»، اپتیک و فوتونیک، فیزیک پلاسما و هسته‌ای، اطلاعات کوانتومی، ذرات بنیادی، گرانش و کیهان‌شناسی، سامانه‌های پیچیده و فیزیک اتمی و مولکولی را نام بردند که زمینه مناسبی برای ترویج علم فیزیک و ایجاد انگیزه در نسل‌های جدید می‌باشد.

مدبر اصل افزود: در این کنفرانس پژوهشگران، دانشجویان، اساتید، متخصصان فیزیک و مهندسی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور شرکت می‌کنند. برگزاری این رویداد مهم علمی نقش اساسی در ایجاد ارتباط بین پژوهشگران و فیزیک‌پیشگان دانشگاه‌های کشور برای گسترش زمینه‌ی تعامل بیشتر و توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی فراهم می‌کند، همچنین با معرفی قابلیت‌های دانشگاه یاسوج و کلیت استان، می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای توسعه استان ایجاد شود.

وی در سال ۱۴۰۴ از چگونگی برگزاری این کنفرانس گفت: از آنجا که کنفرانس به دلیل شرایط فعلی بصورت برخط برگزار می‌شود، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرصت‌های سرمایه‌گزاری در استان و جایگاه و ظرفیت‌های دانشگاه مادر استان به صورت مجازی برای شرکت‌کنندگان ارائه خواهد شد.

دبیر اجرایی کنفرانس فیزیک ایران تصریح کرد: دانشگاه یاسوج، استانداری کهگیلویه و بویراحمد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، پارک علم و فناوری استان، بنیاد ملی نخبگان استان و صدا و سیمای استان از حامیان اصلی این کنفرانس هستند.