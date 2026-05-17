مهدی نوریپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با محکوم کردن حملات به مراکز دانشگاهی و ترور دانشمندان ایرانی ، اظهار کرد: دشمنان بهخوبی میدانند که دانشگاهها محور تولید علم، فناوری و اقتدار اقتصادی کشور هستند و به همین دلیل این مراکز را هدف قرار میدهند.
وی افزود: دانشگاهها صرفاً محل آموزش نیستند، بلکه در بحرانهایی همچون کمآبی، ناترازی انرژی، بیماریهای نوپدید و مشکلات اقتصادی، راهکارهای علمی و کاربردی ارائه میکنند.
رئیس دانشگاه یاسوج ادامه داد: بخش مهمی از تولید دانشبنیان، اشتغال پایدار و بومیسازی فناوری در کشور از دل دانشگاهها و مراکز پژوهشی شکل میگیرد و آسیب به این مجموعهها، روند توسعه کشور را با اختلال مواجه میکند.
وی تصریح کرد: دشمن با حمله به دانشگاهها درصدد است زنجیره تولید ثروت از طریق علم و فناوری را متوقف کرده و جامعه را با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی مواجه کند.
نوری پور با اشاره به نقش دانشمندان در پیشرفت کشور گفت: تربیت یک دانشمند برجسته حاصل سالها تجربه، آموزش و فعالیت علمی است و جایگزینی نخبگان علمی در حوزههای راهبردی بهسادگی امکانپذیر نیست.
وی تأکید کرد: امنیت دانشمندان، پژوهشگران و مراکز علمی باید در اولویت قرار گیرد، زیرا دانشگاهها امروز در خط مقدم جبهه اقتصادی، علمی و بحرانزدایی کشور قرار دارند.
رئیس دانشگاه یاسوج به دانشجویان و پژوهشگران جوان توصیه کرد:هدف قرار گرفتن دانشگاهها نشاندهنده اثرگذاری جامعه علمی در مسیر استقلال و پیشرفت کشور است و استمرار حرکت علمی میتواند توطئههای دشمنان را ناکام بگذارد.
