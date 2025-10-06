  1. اقتصاد
اسپانسری هواپیمایی وارش برای کلیپ ضدایرانی خواننده لس‌آنجلسی

حضور شرکت هواپیمایی وارش به‌عنوان اسپانسر در موزیک ویدئوی غیراخلاقی و ضدایرانی یک خواننده لس‌آنجلسی، موجی از انتقاد و مطالبه پاسخگویی در میان افکار عمومی برانگیخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، موزیک ویدئوی جدید خواننده لس‌آنجلسی با مفاهیم موهن و غیراخلاقی و ضدایرانی منتشر شده و هواپیمایی وارش به‌عنوان اسپانسر در آن حضوری جدی دارد.

این خواننده با آثار و کلیپ‌های خارج از چهارچوب اخلاق و عرف جامعه، فرهنگ مبتذل و غیراسلامی شناخته می‌شود.

منتقدان می‌گویند این اقدام غیرقانونی در سایه نبود نظارت و سکوت نهادهای مربوطه، به وضوح سرمایه‌گذاری در راستای تخریب بنیان‌های فرهنگی جوانان ایرانی و توهین به جامعه ایرانی است.

در شرایطی که انتظار می رود شرکت های هواپیمایی بودجه خود را صرف توسعه ناوگان و امنیت و آرامش بیشتر مسافران خود کنند، چنین ولخری‌هایی آن هم علیه فرهنگ و بنیان های فرهنگی ایرانیان، نیازمند پاسخگویی شرکت هواپیمایی مذکور و پیگیری مسئولان مربوطه درباره اینگونه تبلیغات است.

شاید انتشار این کلیپ و بررسی و پیگیری سریع این موضوع و پاسخ به افکار عمومی ایرانیان، مطلع خوبی برای بررسی وضعیت اسپانسرینگ و نظارت و پیگیری اینگونه اتفاقات درخصوص برندهایی باشد که زیر سایه ایران، علیه ایران و جامعه ایرانی فعالیت می‌کنند.

