به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار کرد: مراحل نهایی اخذ مجوزهای لازم برای برگزاری این رویداد در سطح بین‌المللی در حال پیگیری است.

کرمانپور، این جشنواره را فرصتی ارزشمند برای پرداختن به مقوله جوانی جمعیت از منظر هنر عکاسی دانست و بر هماهنگی با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت مشارکت در برگزاری این جشنواره تأکید کرد.

وی افزود: مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت مسئولیت اجرایی این رویداد را بر عهده خواهد داشت و انتظار می‌رود ریاست شورای سیاست‌گذاری این جشنواره به یکی از مقامات عالی وزارت بهداشت واگذار شود.

کرمانپور با بیان این که دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه متولی و پیشنهاددهنده اصلی این جشنواره بوده است، گفت: در نشست‌های تخصصی با حضور مسئولان وزارتخانه و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، طرح نهایی جشنواره مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، محورها و جدول زمان‌بندی اجرای برنامه نیز تا حد زیادی نهایی شده‌ است.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اضافه کرد: در این نشست‌ها، مباحث مربوط به تأمین مالی، شیوه‌های مشارکت سازمان‌های همکار، و استراتژی‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی نیز به طور مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

وی در پایان یادآور شد: همکاری مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در برنامه‌های این جشنواره مورد موافقت قرار گرفته و امید است این رویداد فرهنگی، هنری با مشارکت گسترده واحدهای همکار و استقبال هنرمندان برگزار شود.