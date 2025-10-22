لزوم بازتعریف جایگاه رسانه به عنوان شریک استراتژیک نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، در دومین روز کارگاه کشوری مدیریت طغیان بیماریهای واگیر و بیماریهای بهداشتی که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سرعین برگزار شد، با اشاره به نقش حیاتی رسانهها در مدیریت بحرانهای بهداشتی اظهار کرد: رسانهها در بحرانهای سلامت فقط ناظر نیستند، بلکه شریک اصلی در حفاظت از جان مردم هستند. اگر اطلاعات درست و بهموقع به مردم نرسد، شایعه و بیاعتمادی جایگزین آن میشود که این بزرگترین تهدید برای مدیریت بحران است.
وی صداقت را زیربنای اعتماد عمومی دانست و گفت: در بحران، لازم نیست همه حقیقت را یکباره گفت، اما آنچه گفته میشود باید دقیق، شفاف و صادقانه باشد. حتی اگر اطلاعات کامل نیست، میتوان با مردم صادق بود و گفت «اکنون نمیتوان پاسخ دقیقی داد.» مردم این صداقت را درک میکنند.
کرمانپور با بیان اینکه در بحرانها نمیتوان به دادهها و نظمهای قبلی تکیه کرد، افزود: شاکلهها در شرایط بحرانی تغییر میکنند. قدرت فیکنیوزها در ذهن مردم از حقیقت بیشتر است، چون حقیقت آرام میآید. در چنین شرایطی، مسئولان باید با زبان ساده، صریح و مردمی صحبت کنند؛ نه با واژههای تخصصی و مبهم.
این مقام مسئول درباره اهمیت یکپارچگی پیام نیز هشدار داد: نباید تناقض بین پیامهای ملی و محلی وجود داشته باشد. پیامهای بهداشتی باید با فرهنگ و زبان مردم هر منطقه همخوانی داشته باشد. صداقت یک خط ممتد است؛ نمیتوان بخشی از واقعیت را گفت و باقی را پنهان کرد.
وی بر ضرورت مدیریت اینفودمیک یا اپیدمی اطلاعات نادرست تأکید کرد و گفت: اگر شایعات در ذهن مردم نفوذ کنند، دیگر کنترل آنها غیرممکن است. باید همواره فضای مجازی رصد شود و پاسخها شفاف، سریع و قابل فهم باشد. استفاده از چهرههای محلی محبوب میتواند اثرگذاری بیشتری از رسانه رسمی داشته باشد.
کرمانپور همچنین بحران را فرصتی برای بازتعریف رابطه با رسانهها دانست: در بحرانها نباید سکوت کرد. سکوت مدیران بزرگترین منبع برای تولید شایعه است. رسانهها باید در همه شرایط، حتی در زمانهای عادی، در کنار وزارت بهداشت بمانند. این ارتباط نباید فقط در بحران شکل بگیرد.
وی در پایان از خبرنگاران حوزه سلامت بهعنوان «سربازان گمنام سلامت» یاد و کرد: رسالت ما، برقراری ارتباط صادقانه و مستمر با مردم از طریق رسانههاست. این ارتباط باید مبتنی بر اعتماد، شفافیت، بهروزرسانی منظم و درک متقابل باشد.
گفتنی است کرمانپور پیش از این مراسم و در دیدار با رئیس و جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن قدردانی از تلاشهای کادر درمان و مسئولان این دانشگاه، بر اهمیت نقش روابط عمومی در اطلاعرسانی صحیح و شفاف به مردم تاکید کرد و گفت: «روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی میان وزارت بهداشت، دانشگاهها و مردم باید همواره با رویکردی نوین و خلاقانه، در جهت افزایش آگاهی جامعه و مدیریت بحرانها فعالیت کند.
نظر شما