به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکائی وال استریت ژورنال در گزارشی ادعا کرد که علیرغم تحریم‌های ایالات متحده که با هدف دشوار کردن پرداخت پول نفت به ایران وضع شده‌اند، چین به عنوان بزرگ ترین خریدار نفت ایران، با راهکاری که امکان ادامه خرید نفت خام به ارزش میلیاردها دلار را فراهم می‌کند، از اقدام خصمانه واشنگتن طفره می رود.

وال استریت ژورنال به استناد گفته مقامات غربی در این خصوص مدعی شد که پکن از مکانیسمی شبیه به تهاتر استفاده می‌ کند؛ نفت خام ایران را با زیرساخت‌ های ساخته شده توسط چین مبادله کرده و از سیستم بانکی جهانی که تحریم‌ ها در آن تأثیر می‌ گذارند رد می شود.

این نوع مبادله و تعامل، روابط اقتصادی میان دو رقیب اصلی واشنگتن را عمیق‌تر کرده است.

به ادعای این رسانه، برآوردهای رسمی تنها در سال ۲۰۲۴، تا ۸.۴ میلیارد دلار از درآمد نفتی حاصل از این خط لوله مخفی را صرف تأمین مالی پروژه‌ های چین در داخل ایران کرده است. این بخشی از ۴۳ میلیارد دلار صادرات تخمینی از ایران است که تقریباً ۹۰ درصد آن به چین رفته است.

وال استریت ژورنال ادعا کرد: در قلب این سیستم (مکانیسم مخفی) ۲ نهاد چینی وجود دارد: سینوشور، یک بیمه‌گر اعتبار صادراتی دولتی بزرگ و یک واسطه مالی مخفی به نام چوشین که در هیچ فهرست رسمی از شرکت‌های مالی چینی دیده نمی شود.

ادعای این رسانه غربی در این خصوص در حالی بیان می شود که وال استریت ژورنال اسناد و مدارک معتبری برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است.