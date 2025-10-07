به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی‌خانی بعد از ظهر سه شنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گفت: با بررسی‌های دقیق و مطالعات اقتصادی انجام شده در گذشته استان و استفاده از اسناد بالادستی و سند آمایش سرزمین شناخت نسبتاً خوبی از استان به دست آورده‌ام و معتقدم که پتانسیل‌های بالقوه‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی قزوین وجود دارد که با برنامه‌ریزی منسجم می‌توان از آن بهره برد.

وی با اشاره به تجربه گسترده خود در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، افزود: در گذشته با اجرای طرح‌های مطالعاتی پنج ساله و فعالیت در سازمان برنامه و بودجه، به رشد اقتصادی استان‌هایی که مشغول به کار بودم کمک شد. اکنون نیز با محوریت استاندار و همدلی مدیران، امکان ایجاد جهش اقتصادی ملموس در استان فراهم است.

صفی‌خانی با اشاره به چالش‌های اصلی اقتصاد استان را شناسایی کرده و گفت: نرخ بیکاری در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی همچنان بالاست و ناترازی میان مهارت‌های نیروی کار و نیاز بازار وجود دارد؛ برنامه‌های ما به گونه‌ای تدوین شده که قابل اجرا بوده و به رفع این چالش‌ها منجر شود.

وی همچنین به ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی استان اشاره کرد: قزوین با دارا بودن صنایع غذایی، شیمیایی و فلزی، در حال حاضر سهمی کمتر از ظرفیت خود در اقتصاد ملی دارد؛ هدف ما ارتقای این سهم از ۲ درصد به ۳.۵ تا ۴ درصد است که با حمایت از نوآوری، توسعه مراکز تحقیق و توسعه، ارتقای استانداردها و جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللی محقق خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین تأکید کرد: سه اصل کلیدی در توسعه اقتصادی استان شامل همدلی و همراهی اجتماعی، هماهنگی بین‌بخشی و بهره‌گیری بهینه از منابع است؛ با رعایت این اصول و اجرای برنامه‌های مدون، جهش اقتصادی در قزوین قابل لمس خواهد بود.