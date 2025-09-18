به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه خبری المیادین در وین گفت که آمریکا در حال اعمال حداکثر فشار برای جلوگیری از تصویب پیش‌نویس قطعنامه ایران، روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

به گزارش خبرنگار المیادین، بر اساس اطلاعاتی که به بیرون درز یافته، ممکن است پیش‌نویس قطعنامه ایران، روسیه و چین به دلیل انتقاد گسترده از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای عضو پس گرفته شود.

خبرنگار المیادین همچنین تاکید کرد که این قطعنامه نیاز به تأیید شورای امنیت دارد و در صورت تصویب، یک اقدام تاریخی محسوب می‌شود؛ زیرا در آن آمریکا و اسرائیل محکوم شده‌اند.

به گفته خبرنگار المیادین، کشورهایی که پیش‌نویس قطعنامه ممنوعیت هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای را ارائه کرده‌اند، تصمیم گرفته‌اند که این پیشنهاد را تا سال آینده به تعویق بیندازند.