۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

۱۲ درصد عرصه‌های ملی کشور مناطق حفاظت شده است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: حدود ۱۲ درصد از عرصه‌های سرزمینی ایران، تحت عنوان مناطق حفاظت‌شده، پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی و پناهگاه‌های حیات‌وحش قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ همایش تون روز ملی دامپزشکی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری در محل سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد.

شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همایش گرامیداشت روز ملی دامپزشکی اظهار کرد: نقش ارزشمند و مسئولیت خطیر دامپزشکان در کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان و همچنین در حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: کشور ما با وجود چالش‌های زیست‌محیطی، همچنان از تنوع زیستی غنی برخوردار است و حدود ۱۲ درصد از عرصه‌های سرزمینی ایران تحت عنوان مناطق حفاظت‌شده، پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی و پناهگاه‌های حیات‌وحش قرار دارند.

این مسئول دولتی با قدردانی از تلاش محیط‌بانان و کارشناسان محیط زیست در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، تالاب‌ها و جنگل‌ها ادامه داد: در این سرزمین علاوه بر انسان‌ها، حیوانات نیز حق حیات دارند و دامپزشکان در حفظ این حق و صیانت از گونه‌های جانوری نقش بسزایی دارند. سازمان حفاظت محیط زیست از توان علمی و تخصصی دامپزشکان به‌ویژه در زمینه درمان، مراقبت و بازپروری حیات‌وحش بهره می‌برد.

انصاری ادامه داد: در سال‌های اخیر توجه به حضور دامپزشکان در حوزه محیط زیست افزایش یافته است، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند درمان و رهاسازی گونه‌های آسیب‌دیده، مراقبت از پرندگان و حیوانات بیمار و کنترل بیماری‌های مشترک از جمله آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان که در فصل پاییز بروز بیشتری دارد. در این زمینه، همکاری میان دامپزشکان و کارشناسان محیط زیست نقشی تعیین‌کننده در پیشگیری و کنترل بیماری‌ها دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با تأکید بر لزوم حضور تخصصی دامپزشکان در حوزه حیات‌وحش گفت: سازمان محیط زیست نیاز مبرم به دامپزشکانی دارد که به‌صورت تخصصی در زمینه تیمار، مراقبت و درمان گونه‌های جانوری فعالیت کنند. امیدواریم با نگاه جدید مدیریتی، بتوانیم اقدامات موثری در حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض انجام دهیم.

فاطمه امیر احمدی

