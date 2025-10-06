به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ همایش روز ملی دامپزشکی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری در محل سالن همایشهای وزارت کشور برگزار شد.
علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور بر نقش راهبردی این حوزه در سلامت جامعه، امنیت غذایی و پدافند زیستی تأکید کرد.
وی با اشاره به همراهی و حمایت وزیر جهاد کشاورزی، از افزایش سهم دامپزشکی در تصمیمگیریهای کلان وزارتخانه، گفت: دامپزشکی امروز نهتنها یک نهاد اجرایی، بلکه یک رکن دانشی در تحقق سلامت واحد و جهان واحد است؛ مفهومی که انسان، دام و محیط زیست را در یک چرخه بههمپیوسته تعریف میکند.
رفیعیپور با تأکید بر دشواریهای حرفه دامپزشکی، افزود: دامپزشکی باید دقیق، مستمر، بهموقع و بدون خطا باشد. پروتکلهای این حوزه شامل پیشگیری، مراقبت، درمان و ریشهکنی بیماریها است و دامپزشکان در سراسر کشور، شبانهروز در حال خدمت هستند.
وی با اشاره به قدمت چند هزار ساله دامپزشکی در ایران، از پروژه «جهانی شدن دامپزشکی» سخن گفت و افزود: در عصر بیماریهای نوپدید، پاندمیها و تهدیدات فرامرزی، دامپزشکی باید دانشبنیان شود و از فناوریهای نوین مانند نانو، علوم هستهای و زیستی بهره ببرد.
وی دامپزشکی دانشبنیان را کلید ایفای نقش در سند ملی امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه دانست.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با نگاهی هشدارآمیز به تهدیدات زیستی، گفت: تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب و خاک و افزایش جمعیت جهانی، ما را به اقدامات تجدیدپذیر در دامپروری و علوم دامی فرا میخواند.
این مسئول دولتی از مدل «بایو اکونومی چرخشی» بهعنوان راهکاری برای کاهش ضایعات، تولید انرژی پاک و توسعه پایدار یاد کرد و گفت: خطر پاندمیهای آینده، ترور بیولوژیک و تهدیدات بیماریهای دامی مسئولیت ما را سنگین تر میکند.
وی اضافه کرد: ۹۹ درصد عوامل بیوتروریستی منشأ دامی دارند و در بانکهای جهانی نگهداری میشوند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور تأکید کرد: دامپزشکی خط مقدم دفاع زیستی کشور است و همکارانش با ایجاد سد ایمنی، مانع از بروز بحرانهای بزرگ شدهاند.
رفیعیپور در پایان خواستار حمایت همهجانبه از دامپزشکی شد و عنوان کرد: با هزینهای اندک، دامپزشکی سود چندبرابری برای تولیدکننده و اقتصاد ملی به همراه دارد.
