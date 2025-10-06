  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰

دامپزشکی دانش‌بنیان، کلید ایفای نقش در سند ملی امنیت غذایی

دامپزشکی دانش‌بنیان، کلید ایفای نقش در سند ملی امنیت غذایی

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: دامپزشکی دانش‌بنیان کلید ایفای نقش در سند ملی امنیت غذایی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ همایش روز ملی دامپزشکی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری در محل سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد.

علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور بر نقش راهبردی این حوزه در سلامت جامعه، امنیت غذایی و پدافند زیستی تأکید کرد.

وی با اشاره به همراهی و حمایت وزیر جهاد کشاورزی، از افزایش سهم دامپزشکی در تصمیم‌گیری‌های کلان وزارتخانه، گفت: دامپزشکی امروز نه‌تنها یک نهاد اجرایی، بلکه یک رکن دانشی در تحقق سلامت واحد و جهان واحد است؛ مفهومی که انسان، دام و محیط زیست را در یک چرخه به‌هم‌پیوسته تعریف می‌کند.

رفیعی‌پور با تأکید بر دشواری‌های حرفه دامپزشکی، افزود: دامپزشکی باید دقیق، مستمر، به‌موقع و بدون خطا باشد. پروتکل‌های این حوزه شامل پیشگیری، مراقبت، درمان و ریشه‌کنی بیماری‌ها است و دامپزشکان در سراسر کشور، شبانه‌روز در حال خدمت هستند.

وی با اشاره به قدمت چند هزار ساله دامپزشکی در ایران، از پروژه «جهانی شدن دامپزشکی» سخن گفت و افزود: در عصر بیماری‌های نوپدید، پاندمی‌ها و تهدیدات فرامرزی، دامپزشکی باید دانش‌بنیان شود و از فناوری‌های نوین مانند نانو، علوم هسته‌ای و زیستی بهره ببرد.

وی دامپزشکی دانش‌بنیان را کلید ایفای نقش در سند ملی امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه دانست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با نگاهی هشدارآمیز به تهدیدات زیستی، گفت: تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب و خاک و افزایش جمعیت جهانی، ما را به اقدامات تجدیدپذیر در دامپروری و علوم دامی فرا می‌خواند.

این مسئول دولتی از مدل «بایو اکونومی چرخشی» به‌عنوان راهکاری برای کاهش ضایعات، تولید انرژی پاک و توسعه پایدار یاد کرد و گفت: خطر پاندمی‌های آینده، ترور بیولوژیک و تهدیدات بیماری‌های دامی مسئولیت ما را سنگین تر می‌کند.

وی اضافه کرد: ۹۹ درصد عوامل بیوتروریستی منشأ دامی دارند و در بانک‌های جهانی نگهداری می‌شوند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تأکید کرد: دامپزشکی خط مقدم دفاع زیستی کشور است و همکارانش با ایجاد سد ایمنی، مانع از بروز بحران‌های بزرگ شده‌اند.

رفیعی‌پور در پایان خواستار حمایت همه‌جانبه از دامپزشکی شد و عنوان کرد: با هزینه‌ای اندک، دامپزشکی سود چندبرابری برای تولیدکننده و اقتصاد ملی به همراه دارد.

کد خبر 6613878
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها