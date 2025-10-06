به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ همایش روز ملی دامپزشکی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری در محل سالن همایشهای وزارت کشور برگزار شد.
عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، با حضور در جمع خانواده بزرگ دامپزشکی کشور، ضمن تبریک این روز، بر نقش حیاتی دامپزشکی در سلامت جامعه و امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: ما مجموعهای مؤثر در امنیت غذایی و رکن اصیل سلامت جامعه انسانی هستیم. باید از بزرگان بشنویم که آیا مسئولیتمان را بهدرستی انجام دادهایم و میدهیم.
وی با اشاره به مفهوم «سلامت واحد» که شامل سلامت انسان، دام و محیط زیست است، اظهار کرد: این ۳ رکن در گذشته در کنار هم بودند، اما امروز از هم فاصله گرفتهاند.
وی خواستار طراحی نو در ساختار سلامت کشور شد و خطاب به دولتمردان ادامه داد: باید به معنای واقعی به موضوع سلامت بپردازیم و همکاری میان حوزههای دامپزشکی، بهداشت و محیط زیست را تقویت کنیم.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تهدیدات بیماریهای واگیر و تغییرات ژنتیکی آنها، بر ضرورت حفظ سرمایههای اقتصادی و سلامت مردم تأکید کرد و افزود: بیش از ۸۶۰ عامل بیماریزا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از دام به انسان منتقل میشوند. ما در دام تلاش میکنیم، در انسان مدیریت میشود؛ اگر حیات مدیریت نشود، نمیتوانیم سلامت را تضمین کنیم.
مطلبی با اشاره به ظرفیت بالای دامپزشکی کشور یادآور شد: سازمان نظام دامپزشکی با بیش از ۵۰ هزار عضو از جمله ۲۷ هزار دامپزشک، میتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همدلی و تلاش مشترک، سلامت واحد در کشور نهادینه شود و دامپزشکی بتواند مأموریت خود را بهدرستی انجام دهد.
نظر شما