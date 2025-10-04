به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ تور رسانهای سازمان دامپزشکی کشور برای بازدید از واحدهای بستهبندی فرآوردههای خام دامی با همکاری سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی انجام شد.
فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران با اشاره به الزامات قانونی جدید و چالشهای اجرایی صنعت طیور، از آغاز فصل تازهای در ساماندهی بازار تخممرغ و مرغ در کشور خبر داد.
وی با استناد به بند ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأکید کرد: دولت مکلف به شناسنامهدار و بستهبندی کردن تمام محصولات کشاورزی شده و این الزام قانونی، پایان مناقشات صنفی و مصلحتاندیشیهای گذشته است.
طلاکش گفت: دیگر نمیتوان بستهبندی تخممرغ را به منافع صنفی یا مقاومتهای سنتی نسبت داد. امروز رعایت بهداشت و بستهبندی فرآوردههای خام دامی یک تکلیف قانونی است.
دبیرکل فدراسیون طیور با اشاره به زیان مرغداران در ۵ ماه نخست سال، گفت: در این مدت، قیمت فروش تخممرغ کمتر از ۵۰ درصد قیمت تمامشده بود. تنها با حمایتهای دولتی از جمله تسهیل صادرات و خرید حمایتی با نرخ حداقل ۴۰ هزار تومان، تولیدکنندگان توانستند از بحران عبور کنند.
وی افزود: صادرات بیش از ۵۵ هزار تن تخممرغ و افزایش تقاضا در فصل پاییز به ویژه از سوی صنایع غذایی، موجب جمعآوری مازاد تخممرغ از بازار و تنظیم نسبی قیمتها شد.
دبیرکل فدراسیون طیور کشور با انتقاد از نبود ثبات قیمتی در بازار مصرف، گفت: در یک محله، سه فروشگاه سه قیمت متفاوت برای تخممرغ دارند. این اجحاف در حق مصرفکننده است؛ در حالی که تخممرغ شناسنامهدار از برندهای مختلف در استانهای مختلف، قیمت یکسانی دارد و این شفافیت، راهی برای کنترل بازار است.
وی تصریح کرد: قیمت فعلی تخممرغ در مرغداریها با واقعیتهای تولید همخوانی دارد، اما در بازار مصرف همچنان بیثبات و غیرقابل کنترل است.
این مسئول صنفی هشدار داد: اگر مشکل تأمین ارز برای نهادههای دامی حل نشود، این صنعت دوباره با بحران مواجه خواهد شد.
وی گفت: ذرت و سویا در کشتیها معطل ماندهاند و چون ارز نیست، تخلیه نمیشوند. این نهادهها در حال از دست دادن ارزش خوراکی هستند و این یعنی هدررفت منابع کشور.
دبیرکل فدراسیون طیور با اشاره به جایگاه ایران در تولید تخممرغ و گوشت مرغ، گفت: ما در تولید تخممرغ مقام هشتم و در گوشت مرغ مقام نهم دنیا را داریم، اما کیفیت، بهداشت و بهرهوری مصرفی در سطح مطلوب جهانی نیست. باید فرهنگ مصرف و ساختارهای جانبی صنعت اصلاح شود.
طلاکش در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل قانون و ورود فرهنگ بستهبندی به سبد مصرف عمومی، بتوان سال آینده این تحول بزرگ را محقق کرد.
