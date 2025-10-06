به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ همایش روز ملی دامپزشکی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری در محل سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد.

علی اسحاقی، رئیس یکی از مؤسسات تحقیقاتی فعال در حوزه دامپزشکی ابراز امیدواری کرد که این مجموعه بتواند با قدرت و کیفیتی بیش از گذشته در خدمت سلامت جامعه و صنعت پیشگیری کشور فعالیت مستمر داشته باشد.

وی از برنامه‌ریزی‌های کلان برای راه‌اندازی اکوسیستم ملی واکسن خبر داد و افزود: این طرح با پیگیری ریاست جمهوری و حمایت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و دیگر نهادهای مرتبط در حال شکل‌گیری است.

او ادامه داد: برج فناوری نیز بخشی از این اکوسیستم خواهد بود و امیدوارم با همکاری حوزه‌های دامپزشکی و پزشکی، زیرساخت‌های لازم برای آینده‌ای بهتر در صنعت واکسن‌سازی کشور فراهم شود.

این پژوهسگر در پایان با تأکید بر فداکاری‌های پرسنل فعال حوزه سلامت، گفت: بسیاری از این عزیزان جان خود را به خطر می‌اندازند تا مردم بتوانند زندگی سالم‌تری داشته باشند. در نتیجه استمرار هم‌افزایی و ارتقا نظام سلامت از اهمیت بسزایی برخوردار است.