اولین چالش موشکی فضای مجازی علیه رژیم صهیونیستی کلید خورد + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین چالش موشکی در قالب عملیات کامنتینگ و ریپورت با حضور گروه‌های مردمی از کشورهای مختلف همچون ایران، لبنان، عراق و سوریه، با محوریت طراحی گروه سایبری سایبریون حرم، بر روی صفحه اینستاگرامی وزارت دفاع اسرائیل در حال برگزاری است.

در جریان این عملیات که با همراهی و هماهنگی حاج ابوذر روحی و رایزنی با گروه‌های سایبری محور مقاومت صورت گرفت، از گروه‌های فعال مردمی در کشورهای عضو محور مقاومت همچون عراق سوریه لبنان و بحرین دعوت کرد تا با ارسال گیف(تصویر متحرک) موشک های ایرانی در زیر یکی از پست های صفحه‌ی رسمی وزارت دفاع اسرائیل در اینستاگرام، در این عملیات بزرگ شرکت کنند.

طبق بررسی های اولیه، در یک ساعت اول پس از آغاز عملیات، بیش از ۱۵۰۰ عدد گیف موشک ایرانی به سمت این صفحه شلیک شد که دقایقی این صفحه را با اختلال مواجه کرد. هم اکنون این عملیات در جریان است.