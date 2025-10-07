هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از امروز سه‌شنبه تا روز شنبه ۱۹ مهر، مناطق مرکزی استان شامل کاشان، لنجان (زرین‌شهر)، مبارکه، شاهین‌شهر و میمه، نجف‌آباد و شهر اصفهان تحت تأثیر غبارآلودگی، افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش دید و کیفیت هوا قرار خواهند گرفت.

بنا بر اطلاعیه امروز اداره کل هواشناسی اصفهان، این شرایط می‌تواند به هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت کنترل نشدن منابع آلاینده، گاهی به هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، به‌ویژه در نواحی پرتردد و صنعتی منجر شود.

هواشناسی اصفهان توصیه کرده است که ترددهای غیرضروری، به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی کاهش یابد و از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده شود و ارگان‌های مرتبط تدابیر پیشگیرانه را به کار گیرند.