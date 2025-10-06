۲۴ کشته در پی بارش باران شدید در بنگال غربی هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، رانش زمین شهر زیبای دارجلینگ، در حدود ۶۲۶ کیلومتری شمال کلکته، مرکز بنگال غربی، را درنوردید و خانه‌ها را با خود برد، و راه رسیدن به روستاها را بست.

این فاجعه ویرانی گسترده‌ای به بار آورد و صدها نفر، به ویژه گردشگران، در این شهر کوهپایه‌ای هیمالیا گرفتار شدند.

شبکه‌های ارتباطی نیز قطع شده‌اند.

به گفته مقامات، دارجلینگ یکشنبه شب شاهد باران شدید بود که منجر به رانش زمین در چندین منطقه، از جمله میریک و سوخیا پوخاری شد و پلیس و مقامات مدیریت بحران را بر آن داشت تا عملیات نجات را آغاز کنند.

رانش زمین منجر به مسدود شدن جاده‌ها در مسیرهای کلیدی، از جمله جاده متصل کننده سیکیم و جاده متصل کننده دارجلینگ و سیلیگوری، شده است.

مقامات نقاط گردشگری در دارجلینگ، از جمله تایگر هیل و راک گاردن را برای جلوگیری از هرگونه حادثه ناگوار بسته‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که خدمات قطار نیز به حالت تعلیق درآمده است.

از ساکنان و گردشگران خواسته شده است که مراقب باشند و از شرایط جاده و آب و هوا مطلع باشند.

بارش شدید باران همچنین مناطق دیگری در شمال بنگال، مانند جالپایگوری، سیلیگوری و کوچ بهار را تحت تأثیر قرار داده و منجر به آبگرفتگی در چندین منطقه شده است.

تصاویر تلویزیونی رودخانه‌ها را در حالت طغیان کامل، پل‌های آسیب‌دیده و جاده‌های شسته شده نشان داد.

اداره هواشناسی هند هشداری مبنی بر بارندگی بسیار شدید در بنگال غربی در منطقه هیمالیا، از جمله دارجلینگ و کالیمپونگ، صادر کرد که تا روز دوشنبه معتبر است. هشدار قرمز برای کوچ بهار و جالپایگوری و هشدار نارنجی برای منطقه دارجلینگ همچنان برقرار است. این اداره همچنین در مورد رانش زمین و انسداد جاده‌ها هشدار داده است.